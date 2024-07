Al via i Giochi olimpici 2024. La Svizzera è “pronta e preparata”

Un'atmosfera internazionale a Parigi mercoledì. Keystone / Laurent Gillieron

Venerdì sera 128 atlete e atleti svizzeri percorreranno la Senna a Parigi nell'ambito della cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive del 2024.

L’apertura dei Giochi olimpici del 2024 è imminente. I 66 uomini e le 62 donne saranno affiancati da oltre 10’000 altri atleti e atlete d’élite, che nei prossimi quindici giorni si contenderanno 329 medaglie in 32 sportCollegamento esterno.

La tiratrice Nina Christen e il ciclista di fondo Nino Schurter, entrambi medaglie d’oro olimpiche, porteranno la bandiera sulla barca svizzera.

“Siamo pronti e ben preparati”, ha dichiarato all’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS Ralph Stöckli, capo della più grande delegazione elvetica dopo Los Angeles 1984. Tuttavia, dopo che tre anni fa a Tokyo la Svizzera si era distinta con 13 medaglie, questa volta Stöckli non ha fissato un obiettivo di medaglie per le 24 discipline in cui gli atleti e le atlete confederate gareggiano. Nessuno svizzero e nessuna svizzera è in lizza per una medaglia nella breakdance, che è al suo debutto olimpico.

“Siamo realistici: in media la Svizzera ha vinto cinque medaglie ai Giochi estivi dal 1972 e non ha mai raggiunto un traguardo a due cifre, a parte Tokyo”, ha detto. “Penso che possiamo trarre ispirazione dai Giochi estivi del 2016, che sono stati anch’essi un successo”. Quindi sarebbe felice di eguagliare le sette medaglie vinte a Rio.

Tuttavia, l’attenzione sembra essersi leggermente spostata dall’ossessione per le medaglie. “Le medaglie e i diplomi [assegnati ai primi otto classificati] sono ancora il grande obiettivo di molti dei nostri atleti e delle nostre atlete, delle federazioni e di Swiss Olympic”, ha detto Stöckli. Ma è in corso un “intenso dibattito” con le federazioni sul tema dell’etica e degli obiettivi per quanto concerne le medaglie. Il succo sembra essere che il successo non dovrebbe essere perseguito con ogni mezzo necessario.

Per Stöckli sono due gli obiettivi principali: agli atleti e alle atlete devono essere offerte “le migliori condizioni possibili per ottenere prestazioni di alto livello dentro e fuori dal campo” e devono essere “orgogliosi ambasciatori e ambasciatrici dello sport svizzero di alto livello”.

È il cavaliere svizzero Martin Fuchs a indicare la sua foto nel Villaggio Olimpico? Keystone / Laurent Gillieron

Non è una visita turistica

Dieci atlete e atleti svizzeri presenti a Parigi hanno già vinto medaglie olimpiche, tra cui il cavaliere Steve Guerdat, che parteciperà alla sua sesta olimpiade (il record lo detiene il cavaliere canadese Ian Millar che ha partecipato a dieci Olimpiadi). Detto questo, più della metà della delegazione svizzera è composta da neofite e neofiti olimpici.

Il più anziano partecipante svizzero è un cavaliere, Pius Schwizer, 61 anni, mentre la più giovane è la ginnasta artistica Lena Bickel, 19 anni. L’età media della delegazione sportiva svizzera è di 27 anni. Sono rappresentati 22 dei 26 cantoni della Svizzera.

La giocatrice svizzera di badminton Jenjira Stadelmann a Parigi Keystone / Anthony Anex

Il tennista Stan Wawrinka, che ha vinto l’oro con Roger Federer a Pechino nel 2008, parteciperà ai suoi terzi Giochi olimpici. Dice di essere un po’ il “fratello maggiore” della delegazione svizzera – “suona meglio di ‘vecchio'”, dice ridendo. “Sono molto felice di avere ancora questa possibilità all’età di 39 anni”.

Il nuotatore Jérémy Desplanches, 29 anni, che ha vinto un bronzo a Tokyo e si ritirerà dopo Parigi, ha probabilmente parlato a nome di tutti gli atleti e le atlete svizzere quando ha detto di aver assaporato ogni momento dall’arrivo nella capitale francese “ma non sono qui per fare il turista”.

Quando si tratta di essere ospiti disciplinati, gli svizzeri e le svizzere sono forse nella posizione migliore, dal momento che più della metà della delegazione è legata all’esercito. Sessantasette dei 128 atleti e atlete sono sostenuti dal programma di promozione dello sport d’élite dell’esercito per gli allenamenti e le gare. Si tratta di un numero in crescita rispetto a Tokyo.

Inoltre, 27 atlete e atletiCollegamento esterno svizzeri parteciperanno alle Paralimpiadi, che si terranno dal 28 agosto all’8 settembre. Swiss Paralympic ha dichiarato che la delegazione – la più numerosa dal 2008 – comprende le leggende della sedia a rotelle Marcel Hug e Catherine Debrunner e punterà alle 14 medaglie conquistate a Tokyo.

Prima donna campionessa olimpica

Storicamente, gli atleti e le atlete elvetiche ottengono buoni risultati a Parigi. Nel 1900, alla seconda olimpiade moderna, la Svizzera tornò a casa a mani vuote in eventi come la pesca, la mongolfiera e il croquet, ma alla fine ottenne sei ori, cinque nel tiro e uno nella vela, grazie alla prima campionessa olimpica femminile.

Hélène de Pourtalès era una contessa svizzero-americana appassionata di cavalli e vela. Il 22 maggio 1900, a bordo dello yacht svizzero Lérina, conquistò l’oro nella classe 1-2 tonnellate al largo di Le Havre insieme al marito Hermann de Pourtalès e al nipote Bernard. La sua performance la rese non solo la prima donna a partecipare alle olimpiadi, ma anche la prima donna a vincere una medaglia. Il giorno successivo, il suo equipaggio vinse l’argento nella seconda regata delle 1-2 tonnellate, diventando così la prima donna plurimedagliata (due mesi dopo la tennista britannica Charlotte Cooper divenne la prima campionessa olimpica individuale).

Il 5 luglio 1924 i Giochi olimpici si aprirono a Parigi per la seconda e più recente edizione. Le 25 medaglie della Svizzera, di cui sette d’oro, restano il record nazionale. La ginnastica artistica è la disciplina in cui la Svizzera vinse di più, con sette medaglie, seguita dal canottaggio e dalla lotta con cinque medaglie ciascuno, ma fu il calcio a fare più notizia. Con le vittorie contro la Lituania, l’allora Cecoslovacchia, l’Italia e la Svezia, la Confederazione arrivò in finale grazie ai sei gol di Max “Xam” Abegglen. Tuttavia, la squadra delle meraviglie dell’Uruguay, che sei anni più tardi diventerà il primo Paese campione del mondo, era troppo forte per gli svizzeri.

Quasi esattamente 100 anni dopo, gli atleti e le atlete si ispireranno a queste imprese? Vi informeremo su tutti gli ori, gli argenti e i bronzi che la Svizzera riuscirà a conquistare.

A cura di Balz Rigendinger

Traduzione dall’inglese: Sara Ibrahim. Revisione: Riccardo Franciolli

Giochi olimpici di Parigi 2024 Dopo il 1900 e il 1924, i Giochi olimpici estivi si terranno a Parigi per la terza volta; solo Londra ha ospitato i Giochi per tre volte. Nel 2028, Los Angeles ospiterà le olimpiadi per la terza volta. I Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 saranno il più grande evento mai organizzato in Francia. I Giochi si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto. I Giochi paralimpici si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre. Vi parteciperanno 205 nazioni e la squadra olimpica dei rifugiati e delle rifugiate del CIOCollegamento esterno. Russia e Bielorussia sono escluse dagli sport di squadra, ma alcuni atleti e atlete sono stati invitati a gareggiare con lo status di “neutrali”. Una settimana prima della cerimonia di apertura, il database ufficiale del CIO per le olimpiadi di Parigi mostrava 11’215 atleti, compresi quelli di riserva, registrati per gareggiare: 5’712 negli eventi maschili e 5’503 in quelli femminili (con una ripartizione del 51-49%). Guam ha registrato la più alta percentuale di donne (87,5%) – sette su una squadra di otto. Sei delle 205 squadre olimpiche ufficiali non avevano atlete iscritte alla competizione: Belize, Guinea-Bissau, Iraq, Liechtenstein, Nauru e Somalia. Le iscrizioni agli eventi femminili di Parigi includono due atlete che si identificano come non binarie e transgender. Le medaglie saranno realizzate con rottami metallici della Torre Eiffel prelevati durante i lavori di ristrutturazione e riparazione.

La Maison Suisse Per la prima volta dal 2018, una Maison SuisseCollegamento esterno è stata costruita come parte dei Giochi olimpici e paralimpici. La struttura, accessibile al pubblico nel giardino dell’ambasciata svizzera fino all’11 agosto e poi tra il 27 agosto e l’8 settembre, fungerà da punto d’incontro con cibo, attività e musica. I visitatori e le visitatrici potranno anche assistere ai Giochi e festeggiare le medaglie vinte dagli atleti e dalle atlete svizzere. Una mostra intitolata “Liaisons suisses” presenta 45 oggetti, che abbracciano cinque secoli, provenienti da sette regioni turistiche svizzere. Tra i pezzi forti, la collana a spirale della gallerista lucernese Angela Rosengart, immortalata da Picasso, accostata alla macchina a raggi X del giovane Antoine de Saint-Exupéry, che studiò a Friburgo. Il leggendario tavolo “Traccia” (1936), disegnato in Ticino da Meret Oppenheim, e il progetto della designer losannese Laure Gremion per la fontana di assenzio più grande del mondo sono solo alcuni esempi dei tesori esposti.

