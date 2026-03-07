Venezuela: inflazione al 475% nel 2025, la più alta del mondo

Il Venezuela ha chiuso il 2025 con un'inflazione del 475%, la più alta al mondo, secondo i dati diffusi ieri dalla Banca centrale del paese (Bcv), che ha pubblicato per la prima volta dopo oltre un anno l'indicatore dell'aumento dei prezzi al consumo.

(Keystone-ATS) L’inflazione ha colpito soprattutto beni e servizi essenziali: i prezzi di alimenti e bevande sono aumentati del 532% lo scorso anno, quelli dell’istruzione del 570%, mentre sanità e affitti sono saliti rispettivamente del 445% e del 340%. Con stipendi medi tra 100 e 300 dollari al mese, compresi i bonus e i sussidi statali che rappresentano il 90%, molti venezuelani faticano a sostenere il costo della vita.

Secondo stime indipendenti, per coprire la sola spesa alimentare servirebbero almeno 700 dollari mensili, tenendo conto che di fatto a Caracas l’economia è dollarizzata. Gli economisti prevedono un rallentamento dell’aumento generale dei prezzi nel 2026, grazie alle nuove prospettive economiche e alla graduale normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti. Previsione confermata dai dati diffusi oggi dalla stessa Bcv, secondo i quali l’inflazione venezuelana a febbraio è stata del 14,6%, in calo rispetto al 32,6% registrato a gennaio.