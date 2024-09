Verizon acquista Frontier Communication per 20 miliardi di dollari

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Verizon Communications sta acquisendo Frontier Communications, il più grande fornitore di servizi Internet in fibra pura negli Stati Uniti, in un accordo interamente in contanti del valore di 20 miliardi di dollari.

Il gigante delle telecomunicazioni, come riporta il “Wall Street Journal”, ha annunciato che la transazione, la cui conclusione è prevista nel giro di circa 18 mesi, dovrebbe incrementare i ricavi e la crescita degli utili rettificati al momento della chiusura dell’operazione.

L’accordo, in base al quale Verizon acquisirà Frontier per 38,50 dollari ad azione (che rappresenta un premio del 44% rispetto al prezzo medio ponderato in base al volume delle azioni a 90 giorni del 3 settembre), espanderebbe significativamente il mercato di Verizon nel settore negli Stati Uniti. I 2,2 milioni di abbonati di Frontier in 25 Stati si uniranno ai 7,4 milioni di connessioni Fiber Optic Service di Verizon in nove Stati e a Washington DC.

La combinazione, si legge in una nota dell’azienda, integrerà la rete in fibra all’avanguardia di Frontier nel portafoglio leader di asset in fibra e wireless di Verizon, inclusa la sua offerta Fios best-in-class. In circa quattro anni, Frontier ha investito 4,1 miliardi di dollari nell’aggiornamento e nell’espansione della sua rete in fibra.

“La connettività è essenziale in quasi ogni aspetto della nostra vita e del nostro lavoro e nessuno offre meglio di Verizon”, ha affermato il presidente e CEO di Verizon Hans Vestberg. “L’acquisizione di Frontier è una scelta strategica. Si baserà sui due decenni di leadership di Verizon in prima linea nella fibra ed è un’opportunità per diventare più competitivi in più mercati negli Stati Uniti, migliorando la nostra capacità di fornire offerte premium a milioni di clienti in più su una rete in fibra combinata”.

“Meno di quattro anni fa, abbiamo definito un piano ambizioso per costruire Gigabit America, l’infrastruttura digitale di cui questo paese ha bisogno per prosperare per le generazioni a venire”, ha affermato Nick Jeffery, presidente e CEO di Frontier. “L’annuncio di oggi è il riconoscimento dei nostri progressi nella costruzione di una rete in fibra di prima categoria e nella fornitura di banda larga affidabile e ad alta velocità a milioni di clienti in tutto il paese. È anche un voto di fiducia per il futuro della fibra”.