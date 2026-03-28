Verona: dal 1° aprile ingresso a pagamento al Cortile di Giulietta

Keystone-SDA

Dal 1° aprile a Verona i turisti in visita alla Casa di Giulietta dovranno pagare il biglietto anche solo per entrare nel cortile, dove si trova la celebre statua dell'eroina shakespeariana. Lo prevede il nuovo regolamento recentemente approvato dal Comune.

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(Keystone-ATS) I due siti turistici saranno inoltre visitabili solo su prenotazione, con ingressi a pagamento contingentati per slot orari e biglietti distinti.

Due i biglietti disponibili: uno per l’ingresso al solo Cortile, con l’ormai iconica statua di Giulietta e il famoso balcone posto a rievocare il dialogo shakespeariano tra i due giovani innamorati (5 euro); e uno onnicomprensivo che consente la visita anche alla Casa di Giulietta, con gli ambienti interni e gli allestimenti dell’edificio-torre medievale (12 euro).

Da notare che il balcone è un falso storico: nella Casa, risalente al 1300, il balcone non c’era, fu collocato alla fine degli anni Trenta del secolo scorso da Antonio Avena, allora direttore dei musei civici veronesi, che ebbe la geniale intuizione durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Anche la statua esposta non è originale: nel 2014 la scultura era stata sostituita con una copia di Novello Finotti, dopo che le “carezze” sul seno dei visitatori avevano danneggiato l’opera dello scultore Nereo Costantini, collocata nel cortile dal 1972. Ma anche nella nuova statua i tocchi dei turisti hanno formato un buco sul seno destro nel 2014.