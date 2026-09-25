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Vertici della Corporate America a cena di Stato per Xi i

Keystone-SDA

Oltre un centinaio di ospiti in rappresentanza di Big Tech, Wall Street e delle istituzioni di Washington, a partire da tutta l'amministrazione Trump.

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2 minuti

(Keystone-ATS) La Casa Bianca ha diffuso l’elenco degli invitati alla cena di Stato in onore del presidente cinese Xi Jinping e della consorte Peng Liyuan, in cui figurano pullulano i titani del settore tecnologico, come Sam Altman (OpenAi) ed Elon Musk (SpaceX e Tesla).

Ci sono i giudici della Corte Suprema recentemente attaccati da Trump, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh, oltre al Chief Justice John Roberts e al presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh.

Vertici Big Tech e famiglia Trump

Al tavolo principale, ci sono Donald e Melania Trump la coppia presidenziale cinese, Elon Musk (Space X), Tim Cook (Apple) e Jensen Huang (Nvidia). Nella lista c’è anche Lisa Su, la numero uno del colosso dei chip AMD: Su e Huang sono non solo cugini, ma anche due taiwanesi di successo.

Presenti Jeff Bezos (Amazon), Michael Dell (Dell) e Sundar Pichai (Google). E poi Jane Fraser (Citigroup), Mark Zuckerberg (Meta), David Solomon (Goldman Sachs), Stephen Schwarzman (Blackstone), Jamie Dimon (JpMorgan), Cristiano Amon (Qualcomm), Albert Bourla (Pfizer), Larry Fink (Blackrock) e David Ellison (Paramount Skydance).

Numerosi, come sempre, anche i membri della famiglia Trump: Ivanka Trump con la figlia, il padre di Melania Trump, Eric e Lara Trump, nonché Tiffany Trump con il marito.

Mancano le aziende cinesi

Degna di nota, infine, l’assenza di aziende cinesi. Quando Trump si recò a Pechino a maggio, portò con sé una corposa delegazione della Corporate America di primo livello. Diversi alti dirigenti di aziende cinesi erano arrivati a Washington poco prima del vertice, ma avevano viaggiato verso gli Stati Uniti separatamente dalla delegazione di Xi.

Molte delle principali aziende cinesi dei settori internet e automobilistico figurano nelle liste delle sanzioni statunitensi a causa dei loro legami con l’esercito cinese: pertanto, includerle avrebbe rappresentato una sfida per i funzionari americani.

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