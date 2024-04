Villa Pierin Vincenz di Morcote venduta all’asta per 4 milioni

(Keystone-ATS) Una villa e un appartamento con attracco per barche di proprietà di Pierin Vincenz, ex Ceo di Raiffeisen, che si trovano a Morcote, sono stati venduti oggi a un’asta giudiziaria a Mendrisio per 4 milioni di franchi.

L’acquirente è l’imprenditore svizzero Dölf Früh, un creditore dello stesso Vincenz, ha constatato una corrispondente di Keystone-ATS sul posto.

Il valore stimato della villa, del posto barca e dell’appartamento era complessivamente di 4,1 milioni di franchi.

Früh, imprenditore e funzionario sportivo, è stato presidente dell’FC San Gallo dal 2010 al 2017 e precedentemente sponsor dell’FC Wil.

La proprietà messa all’asta giudiziaria è costituita di due appezzamenti: in uno vi è la villa del valore stimato a 3,4 milioni e nell’altro vi è il posto barca e l’appartamento del valore di un po’ più di 700’000 franchi.

Il motivo della vendita forzata è da ricercare nelle difficoltà finanziarie di Vincenz. Verrà venduta anche una casa, sempre di proprietà dell’ex Ceo di Raiffeisen, che si trova a Teufen (AR).

Pierin Vincenz è stato condannato a tre anni e nove mesi di detenzione nel 2022 per appropriazione indebita, gestione infedele e ripetuta falsità in documenti. A febbraio di quest’anno la condanna è stata annullata per “per gravi vizi di procedura”. In parole povere, si tratta di una decisione tecnica indipendente dalla questione della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, che rimanda tutto alla casella di partenza.