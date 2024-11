Scalando l’iconico Eiger

L'Eiger, situato nell'Oberland bernese, nella Svizzera centrale, è una delle vette più famose delle Alpi. La parete nord dell'iconica montagna di 3'967 metri e le altre impegnative vie attirano scalatrici e scalatori da tutto il mondo.

In questo spettacolare documentario, Matthias Lüscher, reporter della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF, e Laura Bomio, prima donna guida di montagna di Grindelwald, ci portano sulla vetta dell’Eiger attraverso la famosa cresta Mittellegi. Lüscher è la tredicesima persona che Bomio accompagna lungo questo percorso.

Scalare l’Eiger non è per le persone impressionabili. Bisogna attraversare la stretta cresta con strapiombi di centinaia e centinaia di metri da entrambi i lati. Bomio se l’è vista brutta in una precedente scalata quando una delle persone che accompagnava è scivolata sulla cresta; fortunatamente è riuscita a trattenerla al momento giusto.

Gli alpinisti riuscirono a raggiungere la cima dell’Eiger attraverso la Mittellegi nel 1921, cinquant’anni dopo la prima ascesa del Cervino, vicino a Zermatt. Per oltre 20 anni, moltissimi cercarono di trovare una via per oltrepassare l’insidiosa cresta. Alla fine, tre guide alpine di Grindelwald e uno scalatore giapponese riuscirono nell’impresa considerata quasi impossibile. Oggi, a oltre 100 anni di distanza, l’Eiger e la sua cresta continuano ad attirare esperti scalatori e scalatrici da tutto il mondo.

