Detenuti musulmani nutriti con carne di maiale a loro insaputa

Un'inchiesta è in corso per far luce sull'accaduto. Keystone

Dieci detenuti del carcere di Realta a Cazis, nel canton Grigioni, hanno sporto denuncia contro ignoti e la direzione del carcere per aver ricevuto carne di maiale spacciata come carne di manzo.

Durante una perquisizione effettuata a settembre, sono stati sequestrati nove prodotti a base di carne, ha dichiarato settimana scorsa Mathias Fässler, direttore dell’Ufficio cantonale per l’esecuzione delle pene.

In quelle che dovevano essere “fettine di manzo” è stato trovato il 67% di carne suina, ha spiegato il consigliere di Stato responsabile Peter Peyer in un’intervista a Keystone-ATS

Il carcere di Cazis. Keystone

Degli oltre 200 detenuti, poco meno della metà sono musulmani. Nell’Islam, la carne di maiale è vietata perché considerata impura.

La carne falsamente dichiarata è stata venduta anche nel negozio della fattoria del carcere e anche il personale della prigione l’ha mangiata.

Negligenza o discriminazione

Il Cantone è intervenuto immediatamente, chiudendo la macelleria e sospendendo il macellaio dal suo lavoro. Per il momento è possibile acquistare solo carne proveniente da macellerie esterne, ha dichiarato Mathias Fässler alla Radiotelevisione svizzera tedesca SRF. Non c’è ancora una spiegazione su come sia potuto accadere.

La Procura dovrà ora chiarire se la falsa dichiarazione sia dovuta a negligenza o a un contesto discriminatorio, ha proseguito Peyer. È stata aperta un’inchiesta penale contro ignoti, ha precisato Fässler.

In ogni caso, è chiaro che il macellaio sospeso era responsabile del controllo della dichiarazione della carne. Aveva lavorato nella macelleria per 28 anni, ha dichiarato Mathias Fässler. I responsabili si sono scusati: “Siamo profondamente dispiaciuti per tutti coloro che sono stati danneggiati, siano essi detenuti, il nostro personale o i nostri clienti”. In futuro i controlli interni saranno migliorati.

Interpellata dalla SRF, la Procura grigionese ha confermato che sta conducendo un’indagine contro uno sconosciuto per falsificazione di documenti e contraffazione di merci.

Tradotto con l’aiuto di DeepL/mar