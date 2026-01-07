Oggi in Svizzera

Il Comune non è il solo bersaglio delle critiche. Anche l’agire del Ministero pubblico vallesano è messo in discussione. Nel frattempo, i due gestori del locale indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo, hanno commentato per la prima volta l’accaduto.

L’avvocato delle famiglie delle vittime Romain Jordan critica il fatto che il Comune di Crans-Montana non sia ancora sotto inchiesta e i suoi locali perquisiti. Si dice “scioccato” che gli avvocati siano esclusi dalle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine. Una decisione, quest’ultima, che la procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, giustifica “nell’interesse della rapidità del procedimento e per evitare fughe di notizie, dato il carattere mediatico della questione”. Secondo l’avvocato Alain Macaluso, responsabile del centro di diritto penale dell’Università di Losanna, però, a causa di ciò le audizioni rischiano di dover essere integralmente rifatte.

Un altro aspetto sollevato è la mancata detenzione delle due principali persone indagate, la coppia che gestisce il locale Le Constellation. Pilloud ha affermato che una detenzione non è necessaria perché non sussiste il rischio di fuga. Secondo Macaluso, tuttavia, sarebbe stato forse indicato disporre un arresto provvisorio di 24-48 ore per mettere in sicurezza gli elementi di prova e prevenire eventuali occultamenti. “In casi simili andrebbero subito perquisite abitazioni e locali degli interessati, così come gli uffici del Comune”, dice.

Dal canto loro, i due gestori indagati hanno rilasciato per la prima volta un comunicato in cui si dicono devastati da quanto accaduto, ringraziano i soccorritori, esprimono fiducia negli inquirenti, a cui offrono la loro completa collaborazione, e affermano che non si esprimeranno più, se non in sede giudiziaria. “Non cercheremo in nessun modo di sottrarci” all’indagine, assicurano.