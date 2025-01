Una levatrice svizzera risponde alla richiesta di aiuto da Gaza

L'ospedale da campo del CICR a Rafah è stato inaugurato nel maggio 2024, otto mesi dopo l'inizio della guerra a Gaza. cicr

Tamara Bonc, un'ostetrica svizzera, ha recentemente trascorso cinque settimane nell'ospedale da campo del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a Gaza. Come ha vissuto questa esperienza? Come ha aiutato a mettere al mondo dei bambini in piena zona di guerra?

11 minuti

All’ospedale da campo del CICR a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, alcune cose sembrano semplicemente normali, afferma Tamara Bonc. Ad esempio, la vista notturna sul Mediterraneo. L’ospedale, dove l’ostetrica ha lavorato per cinque settimane lo scorso ottobre e novembre come parte di una missione del CICR, si trova sulla costa. I tramonti sono spettacolari.

“Ci diciamo che almeno alcune cose rimangono immutabili”, sussurra Tamara Bonc nella grigia Zurigo, durante un’intervista poco prima di Natale con Swissinfo.ch.

Altri segni di normalità in questo ospedale da 60 posti letto: le interazioni quotidiane e pragmatiche con le donne che vengono per un controllo; la gamma di attrezzature mediche disponibili, nonostante la natura temporanea del luogo; la gioia delle nascite; le discussioni con i colleghi; i momenti trascorsi a scorrere le notizie sul telefono; o ancora l’attesa dei risultati delle elezioni americane.

Ma la realtà della guerra a Gaza è sempre vicina. Le donne incinte spesso arrivano su carri trainati da asini. Molti membri del personale hanno più di un lavoro: gli impieghi non mancano, ma queste persone hanno bisogno di soldi per far fronte all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. La malnutrizione è una spada di Damocle per i neonati. L’ospedale, per quanto impressionante, è composto da tende. Tamara Bonc sottolinea che l’intimità è limitata.

Poche settimane prima che gli elettori e le elettrici americane si recassero alle urne, a 10’000 chilometri di distanza, il leader di Hamas, Yahya Sinwar, veniva ucciso dalle truppe israeliane proprio dall’altra parte della città, a Rafah.

“Quando ti concentri solo sul tramonto, o anche sulle persone che sono ancora in spiaggia e in acqua, puoi quasi dimenticare cosa sta succedendo, racconta Tamara Bonc. A volte, è un bene. Ma quando i tuoi occhi si spostano nell’altra direzione, verso le distruzioni e gli enormi accampamenti di tende, sei riportato subito alla realtà”.

Tamara Bonc (la seconda da sinistra) insieme all’équipe delle ostetriche di Rafah. CICR

Una levatrice nata

Tamara Bonc, 44 anni, ha sempre desiderato diventare un’ostetrica. “Quando avevo cinque anni, dovetti sottopormi a un’operazione alle tonsille in ospedale. Ero proprio accanto alla maternità. Il desiderio di abbracciare questa professione non mi ha mai abbandonato”, confida.

Dedicarsi alle gravidanze non era l’unico motivo. C’era anche l’indipendenza che la professione può offrire. L’importanza sociale di questo lavoro è diventata più chiara, così come la consapevolezza che il parto è solo una piccola parte del lavoro. È fondamentale anche aiutare a casa i genitori e i bambini a stabilire una routine.

Dopo aver conseguito il diploma nel 2002, Tamara Bonc ha vissuto in diverse città svizzere, lavorando sempre come levatrice. Ha iniziato a combinare il lavoro coi pazienti con ruoli di responsabilità di consulenza. È anche impegnata nella Federazione svizzera delle levatrici.

Tuttavia, le anime sensibili possono sentirsi strette in un Paese privilegiato. “Non ho avuto nessun merito nell’essere cresciuta qui, in Svizzera”, afferma Tamara Bonc. Il desiderio di dare una mano l’ha spinta a impegnarsi con il CICR. Si è così unita a un gruppo di esperte ed esperti pronti a recarsi in zone di crisi in caso di necessità.

Sono seguite due missioni in Bangladesh, in campi profughi dove la situazione era difficile, ma senza che vi fosse in atto una guerra. Poi, nell’aprile 2024, è arrivata la chiamata da Gaza: c’era bisogno di un’ostetrica a Rafah. Secondo le stime, i due terzi della popolazione della città sono fuggiti dopo che la guerra ha devastato gran parte dell’enclave. “Ho riflettuto per mezza giornata, ne ho parlato con il mio partner, e poi ho detto di sì”.

L’ospedale da campo di Rafah L’ospedale da campo di Rafah è stato istituito nel maggio 2024 dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dalla Mezzaluna Rossa palestinese e da dodici Società nazionali della Croce Rossa, tra cui la Croce Rossa svizzera. Questo ospedale da 60 posti letto offre cure chirurgiche di emergenza, assistenza ostetrica e ginecologica, maternità e neonatale, oltre a cure pediatriche. Offre anche un servizio di assistenza ambulatoriale. Inoltre, si occupa di un gran numero di feriti e delle operazioni di triage. La guerra a Gaza è scoppiata dopo che i combattenti di Hamas hanno ucciso circa 1’200 persone nel sud di Israele e ne hanno rapite altre 251 il 7 ottobre 2023. Israele ha reagito con bombardamenti massicci e un’invasione via terra. All’inizio di dicembre 2024, quasi 45’000 persone sono state uccise a Gaza e oltre 100’000 sono rimaste ferite, secondo i dati del Ministero della salute guidato da Hamas. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dei 36 ospedali che servivano i due milioni di abitanti di Gaza prima della guerra, diciassette sono ancora parzialmente funzionanti.

Poiché molti ospedali di Gaza sono fuori servizio a causa del conflitto, l’ospedale da campo di Rafah viene utilizzato non solo per le operazioni di emergenza, ma anche per le cure ordinarie. CICR

Dei tosaerba sopra la testa

Così, nel mese di ottobre, Bonc è partita per il Medio Oriente. Una vera e propria epopea: un volo da Zurigo ad Amman, un briefing di sicurezza di un giorno, un lento viaggio attraverso la Cisgiordania e Israele, un ingresso molto sorvegliato nella Striscia di Gaza e un viaggio accidentato verso sud, in direzione di Rafah, vicino al confine egiziano.

Una missione di poco più di un mese non è un’eternità. Eppure, può sembrarlo. Tamara Bonc ha lavorato tutti i giorni, ha dovuto essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In sole cinque settimane, ha perso cinque chili.

Ha perso anche la cognizione del tempo. “Ci avevano avvertito che una settimana sarebbe stata come un mese”, racconta. E con la stanchezza generale, le giornate che si susseguono, il raggio d’azione limitato – dall’ospedale all’alloggio e viceversa – tutto è diventato un po’ confuso.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La Svizzera e l’UNRWA: cronologia di un rapporto difficile Questo contenuto è stato pubblicato al I contributi elvetici all’agenzia delle Nazioni Unite per le persone rifugiate palestinesi potrebbero essere messi di nuovo in questione – l’ultimo capitolo della turbolenta storia del Paese con l’agenzia. Di più La Svizzera e l’UNRWA: cronologia di un rapporto difficile

A tutto ciò si è aggiunto lo stress di essere costantemente in allerta. Non si sapeva mai quando ci si sarebbe dovuti recare in un rifugio pieno di sacchi di sabbia. I suoni della guerra si facevano sentire: bombe, sirene, spari. Ma ciò che è rimasto impresso nella mente di Tamara Bonc è il ronzio dei droni che giravano costantemente sopra la sua testa: “Non quei piccoli droni carini, ma droni grandi come tosaerba”. In altre parole, le notti erano tutt’altro che tranquille.

Tamara Bonc afferma di non aver mai avuto paura: “Avevo semplicemente fiducia nel fatto che ci fossero persone che vegliavano su di noi”. Nemmeno i rapporti sui convogli di aiuti saccheggiati o le minacce contro gli operatori umanitari hanno cambiato le cose, almeno per lei. In Svizzera, la sua famiglia e i suoi amici erano inevitabilmente preoccupati e felici di ricevere di tanto in tanto un messaggio WhatsApp rassicurante.

Il lavoro di Tamara Bonc iniziava alle 7:30. Il suo compito principale era quello di supervisionare il lavoro delle ostetriche locali e di intervenire in caso di parto di emergenza. Non ha dovuto farlo spesso: il personale, composto da donne palestinesi, è altamente qualificato, come afferma Tamara Bonc. Queste donne sono anche più consapevoli delle usanze locali. Ad esempio, a differenza della Svizzera, il parto è un mondo quasi esclusivamente femminile: solo due volte si è presentato un uomo.

Il controllo del materiale era un compito più delicato. Gli antibiotici erano scarsi e ha dovuto razionarli. C’era solo un lettino per bambini nell’ospedale, ma lei è riuscita a crearne un altro. Il prezzo dei pannolini è aumentato di diverse centinaia di punti percentuali dall’inizio della guerra; le versioni in tessuto lavabili rappresentano un’alternativa a breve termine.

Tamara Bonc con un neonato: 219 bebé sono nati all’ospedale da campo di Rafah tra maggio e ottobre 2024. CICR

“Incomprensione”

Nel frattempo, la guerra proseguiva. La missione di Tamara Bonc è iniziata una settimana dopo il primo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, il 7 ottobre. Una serie di eventi importanti si sono susseguiti: Yahya Sinwar è stato ucciso (16 ottobre), Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi (6 novembre), Israele e Hezbollah hanno concluso un cessate il fuoco (27 novembre), Bashar al-Assad è fuggito dalla Siria (8 dicembre).

Come valuta tutti questi eventi? Tamara Bonc esita. Prima di recarsi a Gaza, dice, si è concentrata principalmente sulla storia della regione. Voleva capire come fosse potuto nascere un conflitto così intricato. È solo dopo il suo ritorno in Svizzera che ha iniziato a partecipare a dibattiti, ad esempio tramite podcast.

Tuttavia, in qualità di delegata del CICR, non può fare dichiarazioni politicamente compromettenti. La guerra a Gaza, di un’intensità estrema, ha provocato attacchi, sia verbali che reali, contro gli operatori umanitari; non solo contro l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), che è stata oggetto di critiche, ma anche contro il CICR, con sede a Ginevra, accusato di schierarsi a favore della causa palestinese.

Dopo aver riflettuto un attimo e aver gettato uno sguardo verso la persona addetta alle relazioni con i media del CICR, presente durante il colloquio a Zurigo, Tamara Bonc formula una sola parola: “incomprensione”, di fronte al modo in cui una tale tragedia sia potuta accadere e perché il mondo ha permesso che accadesse.

È ben consapevole che molti conflitti infuriano nel mondo. “Ma dopo essere stata lì, non puoi liberarti di questa sensazione di costernazione”, sospira Tamara Bonc. “È stato così dopo la mia prima missione in Bangladesh, ed è sempre così dopo un ritorno”.

Mentre si ritrova nel comfort svizzero ultramoderno e i mercatini di Natale di Zurigo sono in pieno svolgimento, quali sono i suoi progetti? Resterà in Svizzera, almeno per un po’. Ha bisogno di tempo per digerire la sua missione a Rafah e riadattarsi ai lussi e alle pressioni della vita in uno dei paesi più sicuri del mondo.

Tuttavia, si offrirà nuovamente come volontaria in futuro. Vorrebbe tornare a Gaza. Preferibilmente, quando la guerra sarà finita. “Forse potrei semplicemente andare lì – dice -, sdraiarmi sulla spiaggia e contemplare il mare”.

Articolo a cura di Benjamin von Wyl

Traduzione con l’aiuto di Deepl

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative