Oggi in Svizzera

Quaranta persone sono morte in un devastante incendio nel Vallese la notte di Capodanno. Intorno all’01:30 di notte è stato segnalato del fumo proveniente dal bar “Le Constellation” nel centro di Crans-Montana. Il locale, molto frequentato dalla gioventù, è stato avvolto dalle fiamme poco dopo.

I video che circolano su internet mostrano l’incendio scoppiato sul soffitto. Una verifica di SRF conferma che il filmato proviene dal bar. Si vedono persone che cercano di fuggire in preda al panico. “Tutti si spingevano a vicenda. Le persone accanto a me bruciavano o erano già morte”, ha raccontato una testimone oculare a SRF.

40 persone sono morte in quell’inferno e 119 sono rimaste ferite. Il presidente Guy Parmelin ha parlato di una delle “peggiori tragedie” del Paese.

Molte vittime hanno riportato ustioni su oltre il 60% della superficie del corpo e sono entrate in coma. Anche lesioni del 10% sono considerate gravi. Le vittime sono spesso persone giovani. “In media, hanno tra i 16 e i 26 anni”, ha dichiarato il direttore dell’ospedale universitario di Losanna al quotidiano 24 Heures.

L’identificazione è difficile. “Abbiamo molti parenti che stanno cercando i loro cari. Molti genitori hanno perso i loro figli e sono costretti a viaggiare da una regione dove si parla un’altra lingua e da molto lontano”, ha dichiarato a SRF Marcel Schlatter dell’Ospedale universitario di Zurigo.

Tra le persone ferite ci sono 71 svizzeri e svizzere. 14 persone provengono dalla Francia, 11 dall’Italia e alcuni individui da vari Paesi tra cui Serbia, Belgio e Portogallo. Una vittima di cui si conosce il nome è il 16enne golfista italiano Emanuele Galeppini.

Venerdì il personale esperto della scientifica ha raccolto ulteriori prove. Fiori e orsacchiotti sono stati deposti davanti alla scena dell’incidente e i media di tutto il mondo stanno raccontando la tragedia di Crans-Montana.