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Volano le scommesse sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Keystone-SDA

Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce potrebbe essere imminente e, pur in assenza di conferme ufficiali, le scommesse registrate sono già pari a milioni di dollari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Su Kalshi, la prima piattaforma di scambio e mercato di previsioni regolamentata a livello federale negli Stati Uniti, la città di New York è in testa tra possibili località per le nozze della coppia, anche sull’indicazione che presso il municipio della Grande Mela è stata depositata la richiesta per un evento al Madison Square Garden (o nelle sue immediate vicinanze) per il 3 luglio.

Lunedì sono stati avvistati diversi camion intenti a scaricare al Madison Square Garden attrezzature con la scritta ‘Garden Party’, alimentando le voci secondo cui Swift e Kelce potrebbero organizzare lì una qualche forma di festeggiamento, ha riferito la Cbs.

Kalshi ha stimato che il matrimonio della cantante superstar e il giocatore di football americano abbia già generato scommesse per oltre 4,5 milioni di dollari. Secondo i dati di Kalshi aggiornati a martedì mattina, il fratello di Kelce, Jason Kelce, è il favorito come testimone dello sposo, con una probabilità stimata del 94%.

Tra gli altri nomi figurano il fratello di Swift, Austin Swift, e il compagno di squadra di Kelce, il quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes. Per quanto riguarda le damigelle, l’amica d’infanzia di Swift, Abigail Anderson Berard, è in testa con l’85%.

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