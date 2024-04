VS: elicottero si schianta contro versante nord Petit Combin

(Keystone-ATS) Un elicottero è precipitato questa mattina contro il versante nord del Petit Combin nell’alta valle di Bagnes, in Vallese. Lo ha indicato a Keystone-ATS Stève Léger, portavoce della polizia cantonale vallesana, facendo riferimento a quanto riportato da diversi media.

Nell’operazione di intervento sono coinvolti sette elicotteri, tre di Air Glaciers, tre di Air Zermatt e uno della REGA, ha aggiunto il portavoce. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) dirige le indagini condotte dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) in collaborazione con la polizia vallesana.

Secondo diversi media, lo schianto di è verificato non lontano da un luogo di atterraggio per l’eliski in montagna.

Quest’anno in Vallese si sono già verificati due incidenti di elicotteri. A metà febbraio, nella regione di Niouc, un pilota, solo a bordo, si è schiantato ed è rimasto ferito. A metà marzo, un elicottero è precipitato su un campo di addestramento nel comune di Vétroz. Uno dei due occupanti è rimasto leggermente ferito.