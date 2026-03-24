WEF: nessun ulteriore cambio al vertice

Keystone-SDA

Non sono previsti ulteriori cambiamenti al vertice del Forum economico mondiale (WEF). Il co-direttore del WEF André Hoffmann ha dichiarato al quotidiano "Süddeutsche Zeitung" che l'organo decisionale ha eliminato la dicitura "ad interim" dai propri incarichi.

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(Keystone-ATS) “Continueremo a ricoprire i nostri ruoli a tempo indeterminato e saremo ancora in carica come direttori anche il prossimo gennaio”, ha spiegato.

Hoffmann, che rappresenta anche la famiglia fondatrice del gruppo farmaceutico Roche, e l’americano Larry Fink, manager di BlackRock, guidano insieme il WEF dallo scorso anno, succedendo al fondatore Klaus Schwab. Inizialmente si era parlato della necessità di trovare un successore. Hoffmann ha ora dichiarato che “Troppi cambiamenti in un breve lasso di tempo non gioverebbero molto alla stabilità dell’istituzione”.

Come ben noto, una volta all’anno si tiene a Davos (GR) il Forum economico mondiale con i principali rappresentanti del mondo economico e politico. Quest’anno era presente, tra gli altri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.