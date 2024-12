Yemen: capo Oms sfuggito per un pelo alla morte

Keystone-SDA

Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha dichiarato di essere scampato per un pelo alla morte durante gli attacchi israeliani di giovedì sull'aeroporto della capitale yemenita.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ghebreyesus ha dichiarato ieri alla Bbc che gli fischiano ancora le orecchie dopo l’attacco, sferrato mentre si preparava a salire su un aereo a Sanaa.

“Il rumore era così forte, assordante. Ho ancora un fischio nelle orecchie. Sono già passate più di 24 ore. Non so se ha influenzato il mio orecchio”, ha commentato. “È stata colpita la sala partenze accanto alla nostra, poi la torre di controllo”, ha detto Ghebreyesus. “Se il missile avesse deviato anche solo un po’, avrebbe potuto atterrare sulle nostre teste”.

Il capo dell’Oms ha affermato che la protezione delle strutture civili prevista dal diritto internazionale deve essere rispettata. “Non importa se ero lì o no… E’ una struttura civile, deve essere protetta, in conformità con il diritto internazionale”, ha insistito.

Tedros Adhanom Ghebreyesus stava visitando lo Yemen per conto del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, come parte di una missione per garantire il rilascio del personale Onu detenuto e valutare la situazione sanitaria e umanitaria nel Paese devastato dalla guerra.