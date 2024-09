Zalando punta sul Ticino, Ceva Logistics licenzia 350 dipendenti

(Keystone-ATS) Zalando punta sul Ticino per la gestione dei suoi resi: da mesi alla ricerca di una soluzione a sud della Alpi, il colosso online della moda ha trovato quello che cercava a Sant’Antonino, dove sarà attiva la società americana di logistica GXO.

Come conseguenza Zalando ha rescisso il contratto che aveva con Ceva Logistics, colosso internazionale del settore con attività anche in Svizzera. Oggi il sindacato Unia ha annunciato che l’impresa licenzierà un totale di 350 dipendenti nella sua unità di Neuendorf (SO), che si occupava proprio dei resi di Zalando.

La chiusura dell’unità è prevista per la fine dell’anno e Ceva Logistics ha avviato il periodo di consultazione previsto in caso di licenziamenti collettivi, ha indicato oggi Unia. Contattata dall’agenzia Awp l’azienda non ha ancora preso posizione sul tema. Da parte sua Zalando conferma l’intenzione di rivolgersi appunto verso il Ticino e fa sapere che il suo secondo centro elvetico per i resi, quello di Arbon (TG), rimane attivo.

Secondo Unia la riduzione dell’organico nel canton Soletta interessa 212 dipendenti con contratto fisso e 138 temporanei. L’organizzazione “condanna con la massima fermezza i licenziamenti di massa previsti”: chiede a Ceva Logistics di garantire che il personale continui a essere impiegato internamente o esternamente, nonché l’elaborazione di un piano sociale. L’unità “fa parte di un gruppo multimiliardario che dispone di risorse finanziarie sufficienti per trovare una soluzione socialmente accettabile”, viene argomentato.

La responsabilità dei licenziamenti è anche di Zalando, sostiene l’organizzazione di difesa dei lavoratori. “Il gigante della fast fashion (moda rapida) ha beneficiato per anni dei dipendenti a basso costo di Neuendorf e ora sta lasciando centinaia di persone senza prospettive per il futuro”. Stando a Unia “è inaccettabile che un’azienda di tali dimensioni e importanza metta le persone in strada senza nemmeno presentare un piano per garantire il loro sostentamento”.

Le modalità di lavoro a Neuendorf sono state anche più volte al centro dell’attenzione dei media, in particolare della stampa consumeristica. Si è parlato di personale tenuto a gestire una mole di lavoro molto elevata, per far fronte alla marea di ritorni da parte dei clienti di Zalando.

Ceva Logistics è una società nata nel 2006 dalla fusone di due entità attive nei trasporti internazionali. In passato ha avuto anche sede a Zugo ed è stata quotata alla borsa svizzera. Oggi è controllata dal gruppo marittimo francese CMA CGM e, come la casa madre, ha sede a Marsiglia. Ha un totale di 160’000 dipendenti e un fatturato annuo di 47 miliardi di dollari, l’equivalente di 40 miliardi di franchi.