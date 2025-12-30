Zelensky: “non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace”

Keystone-SDA

"Non mi fido di Putin, non credo voglia la pace". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Fox News.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Prima di tutto non parla di pace. Il suo messaggio pubblico non è sulla pace. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della pressione di Donald Trump: sanzioni e dialogo”, ha aggiunto il leader di Kiev.

“Non mi fido di Putin e non credo che voglia che l’Ucraina prosperi”, ha ribadito Zelensky riferendosi a una frase del presidente americano durante la conferenza stampa di domenica durante la quale Trump ha detto che “Putin vuole aiutare l’Ucraina”.

I territori in Ucraina che la Russia vorrebbe annettere “sono il nodo principale” da sciogliere per arrivare alla pace, ha spiegato. “Su questo le nostre opinioni sono diverse da quelle della Russia. Non da quelle degli Stati Uniti: Donald Trump sta cercando di trovare un compromesso”, ha detto il presidente ucraino. “Non possiamo semplicemente andarcene. È contro la legge e ci vivono 300.000 persone”, ha aggiunto Zelensky.

Attacco a residenza Putin una bugia

Zelensky ha poi accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato un attacco di droni di Kiev contro la residenza di Vladimir Putin.

Sempre nell’intervista rilasciata a Fox News, il presidente ucraino ha bollato le dichiarazioni come “tipiche bugie russe”. Mosca “ci prova” e sta usando “dichiarazioni pericolose” per minare gli “sforzi diplomatici” con gli Stati Uniti volti a porre fine al conflitto.

“Questa presunta storia dell’attacco alla residenza è una completa invenzione, intesa a giustificare ulteriori attacchi contro l’Ucraina, inclusa Kiev, nonché il rifiuto della Russia di intraprendere i passi necessari per porre fine alla guerra”, ha detto Zelensky.

Il presidente ucraino ha poi avvertito che è probabile un attacco di Mosca a un importante complesso governativo nella capitale ucraina, simile al bombardamento russo di settembre contro l’edificio del Consiglio dei ministri nel centro di Kiev.