Zelensky: non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev

Volodymyr Zelensky per la prima volta ha esplicitamente respinto l'invito-sfida di Vladimir Putin ad andare a Mosca per un incontro faccia a faccia, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a "venire a Kiev".

(Keystone-ATS) Il presidente ucraino lo ha dichiarato nel corso di un’intervista all’emittente americana Abc News.

Putin “può venire a Kiev”, ha detto Zelensky. “Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Putin lo capisce”, ha detto Zelensky all’intervistatrice di Abc, Martha Raddatz.

