The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Zelensky arrivato a Damasco per incontri con il presidente siriano

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Damasco, in Siria, per colloqui con il leader siriano Ahmed al-Sharaa. Lo ha riferito all'Afp un alto funzionario ucraino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’aereo di Zelensky è “atterrato a Damasco” per la visita del presidente ucraino, accompagnato dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, per discutere di “cooperazione tra i due Paesi” e della “situazione della sicurezza nella regione”, ha affermato la fonte.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR