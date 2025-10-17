FINMA、クレディ・スイスのAT1債無価値化は「根拠があった」 最高裁に上訴

スイス金融市場監督機構（FINMA）はAT1債無価値化処分をめぐり最高裁に上訴する Keystone-SDA

スイス連邦行政裁判所がクレディ・スイス（CS）のAT1債の無価値化を取り消した判決について、スイス金融市場監督機構（FINMA、日本の金融庁に相当）は15日、連邦最高裁判所に上訴すると発表した。

2 分

Keystone-SDA 他の言語（2言語） English en FINMA appeals decision on Credit Suisse AT1 bonds もっと読む FINMA appeals decision on Credit Suisse AT1 bonds

Deutsch de Finma zieht Entscheid zu AT1-Anleihen ans Bundesgericht weiter 原文 もっと読む Finma zieht Entscheid zu AT1-Anleihen ans Bundesgericht weiter

おすすめの記事

連邦行政裁判所は14日の声明で、2023年3月にFINMAが下した決定を取り消したと発表した。当時FINMAは、経営難のCSが発効したAT1債約165億フラン（約301兆円）を全額償却する必要があると決定した。

おすすめの記事

おすすめの記事 クレディ・スイスのAT1債無価値化は「法的根拠なし」 スイス裁判所 このコンテンツが公開されたのは、 スイス連邦行政裁判所は14日、2023年のUBSによる買収に伴いクレディ・スイス（CS）のAT1債を無価値にした当局の命令を取り消したと発表した。 もっと読む クレディ・スイスのAT1債無価値化は「法的根拠なし」 スイス裁判所

FINMAは15日の声明外部リンクで、裁判所が今回の取り消し命令の結果として何が起こるかについて明言していないと指摘した。

声明によると、FINMAは当時、政府の緊急条例などを根拠に判断を下した。「この債務免除は、UBSとの合併を通じてCSクレディ・スイスを安定化させる包括的な措置の一環だった」と強調した。

約3000人の申立人が、約360件の訴訟手続きにおいてFINMAの裁定に異議を申し立てている。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。