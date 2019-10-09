この記事を印刷する 他言語で配信中：6 他言語で配信中：6 他言語で配信中：6 独語 (de)Wie das neue Swatch-Gebäude entstanden ist スペイン語 (es)El nuevo edificio de Swatch cobra forma 仏語 (fr)Comment le nouveau bâtiment Swatch est sorti de terre 伊語 (it)Come è spuntato dalla terra il nuovo edificio Swatch ポルトガル語 (pt)A evolução de uma construção orgânica ロシア語 (ru)Как строили штаб-квартиру концерна Swatch スウォッチ新本社の建設工事5年間を28秒で振り返る このコンテンツは2019/10/09 6:00に配信されました 2019-10-09 06:00 本文記事はこちら タグ 経済 スイスの時計産業 Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch 公式アカウントはじめました！ subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア