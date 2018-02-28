パピルス・プロジェクト 「すべてが変わった」 プレヴマーさんの場合 Patricia Islas & Simon Bradley 社会 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：2 他言語で配信中：2 他言語で配信中：2 (en) Out of the underground: Purevmaa (it) Uscire dall'illegalità: Purevmaa 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%91%E3%83%94%E3%83%AB%E3%82%B9-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88_-%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F--%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88/43931886" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/02/28 8:30に配信されました2018-02-28 08:30 モンゴル出身のプレヴマーさんはパピルス・プロジェクトを通じて不法滞在の合法化を申請した。（swissinfo.ch） Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 swissinfo.ch この外部リンク先サイトのコンテンツは、当該リンク先サイトの管理者にあるため、アクセシビリティに対応していない可能性があります。 swissinfo.ch - スイスの情報