ナビゲーション

ナビゲーションへ

グローバルメニュー

パピルス・プロジェクト 「すべてが変わった」　プレヴマーさんの場合

...

モンゴル出身のプレヴマーさんはパピルス・プロジェクトを通じて不法滞在の合法化を申請した。（swissinfo.ch）

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。

ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。









swissinfo.ch

この外部リンク先サイトのコンテンツは、当該リンク先サイトの管理者にあるため、アクセシビリティに対応していない可能性があります。

swissinfo.ch - スイスの情報