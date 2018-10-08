感染者２００万人 ２万５千人の死者を出したインフルエンザの大流行 Julie Hunt 社会 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：6 他言語で配信中：6 他言語で配信中：6 (ar) وباء الأنفلونزا الذي أودى بحياة 25000 سويسري (en) The flu pandemic that killed 25,000 (es) La epidemia de gripe que mató a 25 000 personas (pt) A epidemia de gripe que matou 25.000 pessoas (ru) Эпидемия «испанки» в Швейцарии в 1918 году (zh) 流感疫情造成25000人死亡 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%E4%B8%87%E4%BA%BA_%EF%BC%92%E4%B8%87%EF%BC%95%E5%8D%83%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%AD%BB%E8%80%85%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%81%AE%E5%A4%A7%E6%B5%81%E8%A1%8C/44454556" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/10/08 10:00に配信されました2018-10-08 10:00 （SRF/Julie Hunt, swissinfo.ch）本文記事はこちら（英語からの翻訳・西田英恵） Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア