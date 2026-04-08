スイスのマンガ催しに5万人以上来場
スイス西部ローザンヌ近郊のボーリューで４、５日、大型マンガコンベンション「ポリマンガ」が開催され、2025年を上回る5万人超の来場者を記録した。
第20回となる今回は、K-POPと韓国がテーマとなった。
主催者によると、成功の背景には「世代を問わず楽しめる、内容が濃く多様なプログラム」があったとしている。
見どころとしては、韓国人歌手のGahoとKaveによるコンサートのほか、フランス語版「KPop Demon Hunters」の声優陣の登場、アニメ「進撃の巨人」などの挿入歌で知られる日本人シンガーソングライター小林未郁の公演などがあった。
コスプレコンテストも複数開催され、来場者の関心を集めた。中でも目玉企画だった「ポリマンガ・グローバル・イースター・コスプレ」はチケットが完売。フランス代表のKchaanが優勝し、2位にオーストリアのSabaku、3位にスイスのEneldenが続いた。
会場内のアーティスト村には180のブースが設けられ、地元および国外アーティストの作品が展示された。展示アーティストは、600件を超える応募作品の中から選ばれた。
英語からのGoogle翻訳：大野瑠衣子
スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。自動翻訳を適切に活用することで、より深い取材や掘り下げた記事の編集にリソースを集中させることができます。スイスインフォのAI活用方針についてはこちらへ
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。