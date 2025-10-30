スイス映画、動画配信サービスで苦戦 全体の3％にとどまる

Keystone-SDA

スイス連邦統計局（FSO）が29日発表した最新統計によると、動画配信サービス（VoD）上で提供されているスイスの映画作品は全体のわずか3％（前年比2％減）だった。

需要面はさらに低く、購入・レンタル・定額制およびストリーミングの視聴数は2％以下だった。しかし、スイス映画の視聴数自体は増加している。2023年から2024年の間に7倍増加した。

近年はアニメーション映画への関心が高まっており、定額制サービスでの視聴数は2022年から2023年にかけて4％増加し、2024年は前年比で19％の増加となった。一方で、ドキュメンタリー映画は減少している。

統計局によると、フィクション映画は依然として人気が高く、提供された長編映画作品の85％、動画ストリーミング利用の83％を占める。

加入者数は2023年に若干減少したが、2024年に5％増加した。2021年以降、加入者数はおおむね高い水準を維持している。

一方で、レンタル（−7％）や購入といった他の視聴形態は重要性を失いつつある。なお、連続ドラマなどシリーズ作品は現時点の統計には含まれていない。

英語からの翻訳：大野瑠衣子