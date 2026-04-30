スイス航空、9月末で機内の免税品販売を終了
スイスインターナショナルエアラインズ（SWISS）は、9月末をもって機内での免税品販売を終了する。
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29日付のプレスリリースで、需要の減少が理由と述べた。
「機内での商品購入はますます少なくなっている。多くの乗客が自宅で商品を調べ、オンラインで価格を比較し、空港に到着する前に購入を済ませている」とした。
機内販売の商品はマイルズ＆モアのデジタルショップ「ワールドショップ」に移行され、より豊富な品揃えで提供されるという。マグカップ、トロリー、SWISSの航空機模型に加え、退役した航空機から作られた限定家具やアクセサリーもそこで販売される。
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英語からのAI翻訳・校正：宇田薫
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