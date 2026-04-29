Swiss stellt Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein

Swiss stellt den Duty-Free-Verkauf an Bord ihrer Flugzeuge Ende September ein Keystone-SDA

Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué mit.

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(Keystone-SDA) «Immer weniger Gäste kaufen an Bord ein. Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen», schrieb die Lufthansa-Tochter. «Der spontane Griff zum Duty-Free-Wagen an Bord ist die Ausnahme geworden – nicht mehr die Regel.» Die Swiss ziehe daraus die Konsequenzen und beende den Bordverkauf per Ende September.

Das Angebot werde mit einer grösseren Auswahl in den digitalen «Worldshop» von Miles & More verlagert, hiess es weiter. Neben Tassen, Trolleys oder Flugzeugmodellen im Swiss-Design würden dort auch exklusive Möbelstücke und Accessoires angeboten, die aus ausgemusterten Swiss-Flugzeugen hergestellt seien.