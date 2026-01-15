ICE、中銀連帯、米国の国際機関脱退…スイスのメディアが報じた米国のニュース

スイスの主要メディアが1月8～14日に報じたアメリカ関連ニュースから①ICE職員の発砲・女性死亡②中銀総裁、FRB議長に連帯表明③米国の国際機関脱退、の3本を要約して紹介します。

米国のイラン、ベネズエラ、グリーンランドへの関与が今週もスイス紙の主要トピックでしたが、米ミネアポリスの事件も見出しを飾りました。7日、ICE（移民・税関捜査局）の職員が車内にいた女性（37）に発砲、女性が死亡した事件をきっかけに、米国内では抗議活動とさらなる逮捕が続いています。一部のスイス紙は、ミネソタはアメリカ社会の分断がどこから生じているのか、そしてそれが何をもたらすのかについて論じました。

1月7日朝、ミネアポリス南部で、不法移民の取り締まり中だったICE職員が女性に発砲する事件が起きた Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

あるスイス紙は、保守・リベラル両陣営がこの事件を無責任に政治化していると指摘します。

独語圏の日刊紙NZZ（9日付）は「ミネアポリスでのICE作戦は、トランプ大統領の容赦ない移民政策の結果だ。しかし民主党も事態の悪化に寄与した」と断じました。

独語圏のスイス公共放送（SRF）は「民主党が主導する州当局と共和党政権による事件の説明は大きく異なる」と説明します。「ミネソタ州当局は、銃器の使用は正当化されるものではなかったと説明した。目撃者の動画には、警官が発砲した際、女性の車両が警官から背を向けていた様子が映っている。しかしICEを管轄する国土安全保障省は、警官は自己防衛のために行動したと主張している。同僚が車から降りるよう求めた後、女性は警官に向かって車を走らせたと主張している」

NZZは「この事件を分類するのは容易ではない」と指摘します。「それにもかかわらず、左右両派の政治家や評論家たちは、結論を急いで導き出そうとした。ドナルド・トランプ氏は、事実を恐ろしいほど歪曲し、この警官は女性に『轢き殺された』と宣言した。トランプ氏は、この警官は自己防衛のために行動し、『彼がまだ生きていることは信じがたい』と述べた」としました。

「トランプ氏は、容赦のない大量国外追放政策を推進している」と NZZ は続けます。「同時に、左派も暴力的な衝突を避けられないものにした一因となっている。その背景には、民主党の政治家たちが、基本的に正当な移民当局の活動をファシスト的な脅威とレッテル貼りしてきたことがある。その筆頭が、ICE を『現代のゲシュタポ』と呼んだミネソタ州知事のティム・ウォルツ氏だ」

NZZは、この「ナチスとの比較すら厭わないレトリックが、抵抗は道徳的義務だという左翼活動家の信念を強めた」と指摘。女性がなぜ道路を塞ぐように車を停めたのかは依然不明ですが、「彼女がICE当局の活動を妨害していたという印象が確認されれば、これも全体像の一部だ」としました。

「この事件は多くの経緯が積み重なった結果」とNZZは結論づけています。「まるで虫眼鏡で拡大したかのように、ミネソタ州はアメリカ社会の分断がどこから生じているかを示している。しかし何より、それが何をもたらすかを示している。この瞬間に立ち止まる代わりに、共和党も民主党もこの悲劇を、自らの対立を深める手段と見なしているのだ」

（出典：NZZ外部リンク、SRF外部リンク／ドイツ語、RTS外部リンク、トリビューン・ド・ジュネーブ外部リンク／フランス語）

ニューヨーク証券取引所のフロアにあるスクリーンに連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長の動画が流れた Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

スイス国立銀行（中銀）のマルティン・シュレーゲル総裁を含む 11 機関の世界各国の中央銀行総裁が13日、トランプ米政権が刑事捜査の対象とした連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長に「全面的に連帯する」との声明を発表しました。

独語圏の日刊紙ターゲス・アンツァイガーは「かなり勇気がある。パウエル氏を公に支持する者は、トランプ氏に対抗する立場を取り、自らを（トランプ氏の）標的にならしめるからだ」と論じました。

米司法省は、パウエル氏がワシントンにある本部ビルの改修工事をめぐる議会証言について捜査しています。

同紙は、シュレーゲル氏が声明に署名したことにはリスクも伴うと述べています。「トランプ氏は執念深い。スイスはいずれにせよ圧力にさらされている。関税協定はまだ締結されておらず、通貨操作疑惑でワシントンは長年にわたりスイスを監視してきた。トランプ氏はパウエル氏への支持を機に、スイスに再び圧力をかける可能性がある」

しかし、シュレーゲル氏の立場表明は正しい行動だったとターゲス・アンツァイガー紙は報じています。「中央銀行が政治機関から独立していることは、金融政策の中心的な原則だ。中央銀行が政府に依存するとインフレ対策を効果的に行えないことは、経済学者も一致して認めている。独立性がより良い結果をもたらすことは、数多くの研究で明らかになっている」。また「パウエル氏を支持することで、シュレーゲル氏は個人ではなく、原則、つまり民主主義において金融政策を効果的にする要素そのものを擁護している」と評価しました。

NZZ（13日付）は、パウエル氏が公開した「注目すべき」2分間の動画外部リンクについて触れました。この動画でパウエル氏は、FRB が金融政策をトランプ氏の意向に沿わせないことを理由に、トランプ氏が司法を個人利用していると非難しています。同紙は「この対立で、トランプ大統領は想像以上に多くのものを失うことになるだろう」と報じました。

「トランプ氏とFRBの対立が激化した場合ーー例えばパウエル議長が実際に弾劾され、大統領から即時辞任を求められたらーー、通貨市場や債券市場に深刻な混乱が生じる可能性がある。そうなれば、FRB は投資家のインフレ期待をコントロールできなくなり、トランプ氏が掲げるアメリカ国民の生活費削減計画に壊滅的な影響が及ぶだろう。住宅ローンや自動車ローンは、現在よりもさらに高額になる。11月の中間選挙を間近に控えた共和党は、このような事態を絶対に避けなければならない」

（出典：ターゲス・アンツァイガー外部リンク、NZZ外部リンク、SRF外部リンク、Blick外部リンク／ドイツ語、RTS外部リンク、トリビューン・ド・ジュネーブ外部リンク／フランス語）

2025年10月、融解が進むスイス南東部のモルテラッチ氷河 Keystone / Jean-Christophe Bott

トランプ氏は先週、「米国の利益に反する」66の国際機関からの脱退を命じる大統領令外部リンクに署名しました。特に影響を受けるのは、気候に関する条約や委員会です。

仏語圏のスイス公共放送（RTS）は、66の組織のうち、約半数は国連関連機関だと報じました。「最も重要なのは国連気候変動枠組条約（UNFCCC）だ。これは1992年のリオ地球サミットで締結された、他の全ての国際気候協定の基礎となる条約だ」と伝えています。

大統領令はまた、気候科学の基準を設定する気候変動に関する政府間パネル（IPCC）からの離脱を命じているほか、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、国際自然保護連合（IUCN）、国連水機関（UN Water）など、地球保護に関わる他の組織からの離脱も指示しています。

RTSは、9月の国連総会でトランプ氏が気候科学を攻撃し、地球温暖化を「世界が経験した史上最大の詐欺」と表現、石炭を「クリーンで美しい」と称賛したことで強い反発を招いたと改めて述べました。

リストに掲載されたその他の組織には、国連人口基金、グローバル対テロフォーラム、国際民主主義・選挙支援研究所、国連女性機関が含まれています。

「トランプ氏はかねて政府間機関に対して懐疑的な姿勢を示し、そのコストを批判し、効果を疑問視してきた」とNZZは指摘します。「これらの組織からの離脱決定は、彼の『アメリカ第一』戦略に沿ったものだ」

（出典：SRF外部リンク、NZZ外部リンク／ドイツ語、RTS外部リンク／フランス語）

英語からのGoogle翻訳：宇田薫

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。