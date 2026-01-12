The Swiss voice in the world since 1935
スイス中銀、5兆円相当の黒字に　2025年決算速報

スイス国立銀行（SNB）は2025年に約260億スイスフランの利益を計上した Keystone-SDA

スイス国立銀行（SNB、中央銀行）は2025年、2年連続で大幅黒字を計上した。保有する金（ゴールド）の評価額が膨らんだ。

SNBが9日発表した2025年決算速報によると、SNBは約260億フラン（約5兆1500億円）の黒字を達成した。2024年の決算は過去最高の807億フランの黒字だった。

SNBの声明によると、金価格の高騰が大きく寄与した。保有する金の評価益は363億フランだった。

外貨資産は約90億フランの損失を計上した。フラン建て資産も9億フランの損失だった。

SNBによると、外貨準備引当金への配分額は127億フランとなる。129億フランの分配準備金と合わせると、貸借対照表上の利益は約260億フランとなる。

声明によると、法律で定められた上限である1株当たり15フランの配当金が出せる。政府・州への分配金は総額40億フランになる。2024年は30億フランだった。

2025年決算の確報は3月2日に公表される予定。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

