スイス中銀、5兆円相当の黒字に 2025年決算速報
スイス国立銀行（SNB、中央銀行）は2025年、2年連続で大幅黒字を計上した。保有する金（ゴールド）の評価額が膨らんだ。
SNBが9日発表した2025年決算速報によると、SNBは約260億フラン（約5兆1500億円）の黒字を達成した。2024年の決算は過去最高の807億フランの黒字だった。
SNBの声明によると、金価格の高騰が大きく寄与した。保有する金の評価益は363億フランだった。
外貨資産は約90億フランの損失を計上した。フラン建て資産も9億フランの損失だった。
SNBによると、外貨準備引当金への配分額は127億フランとなる。129億フランの分配準備金と合わせると、貸借対照表上の利益は約260億フランとなる。
声明によると、法律で定められた上限である1株当たり15フランの配当金が出せる。政府・州への分配金は総額40億フランになる。2024年は30億フランだった。
2025年決算の確報は3月2日に公表される予定。
英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子
