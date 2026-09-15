‘O Segredo de Widow’s Bay’ e ‘The Pitt’ triunfam no Emmy

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A série de comédia “O Segredo de Widow’s Bay’ e o drama “The Pitt” foram as grandes vencedoras na segunda-feira (14) na 78ª edição do Emmy, considerado o Oscar da televisão.

“Widow’s Bay”, o sucesso da AppleTV sobre uma ilha no leste dos Estados Unidos, levou 14 estatuetas nas categorias de comédia, um novo recorde no gênero, superando “O Estúdio”, a sátira de Hollywood que ganhou 13 prêmios no ano passado.

Além de conquistar o Emmy de melhor série de comédia, “Widow’s Bay” rendeu o Emmy para seu protagonista Matthew Rhys, assim como para os coadjuvantes Kate O’Flynn e Stephen Root.

Rhys também levou o prêmio da Academia de Televisão de melhor ator em série limitada ou antologia minissérie, por seu papel em “O Monstro em Mim”, da Netflix.

“O Segredo de Widow’s Bay” superou “Hacks”, cuja quinta e última temporada recebeu 24 indicações.

A protagonista de “Hacks”, Jean Smart, de 75 anos, fez história ao receber a estatueta de melhor atriz de série de comédia: ela venceu cinco prêmios pelas cinco temporadas da série em que interpretou uma comediante veterana que enfrentou os altos e baixos da indústria do entretenimento ao longo de décadas de carreira.

– “The Pitt”, novamente melhor drama –

Por sua vez, “The Pitt”, a produção da HBO Max que mostra o difícil dia a dia de uma emergência em um hospital na Pensilvânia, levou o prêmio de melhor série de drama.

O programa recebeu 25 indicações e terminou a noite com seis estatuetas. Seu protagonista, Noah Kyle, conquistou o segundo Emmy consecutivo como melhor ator de série dramática.

O prêmio de melhor atriz em série de drama foi vencido por Rhea Seehorn, que protagoniza a série distópica da AppleTV “Pluribus”.

Na categoria de séries limitadas ou de antologia, a vencedora foi “DTF St. Louis”, da HBO, que acompanha um triângulo amoroso cujos integrantes atravessam uma crise de meia-idade.

A produção também rendeu Emmys para seus atores coadjuvantes, Linda Cardellini e David Harbour, entre outros prêmios.

Sally Field conquistou o prêmio de melhor atriz em série limitada ou filme para TV por “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes”. Ela fez um discurso veemente em defesa do Canadá diante dos recentes atritos com o presidente americano Donald Trump e fez uma crítica apenas velada aos esforços de fusão da Paramount com a Warner Bros.

“Nós somos as artes”, disse Field. “Nossa diversidade, nossa narrativa única, importam. Não podemos permitir que essas vozes sejam silenciadas, comprometidas ou fundidas”.

A 78ª edição do Emmy, em Los Angeles, teve apresentação de Mariska Hargitay, estrela de “Law & Order: Special Victims Unit”.

Durante a cerimônia, ela exibiu quadros inspirados na série com as participações do jogador de basquete Jalen Brunson e da superestrela do pop Taylor Swift.

– Homenagem a Dolly Parton –

Entre os momentos mais emocionantes da noite esteve o segmento ‘In Memoriam’, que, entre outros, prestou especial homenagem ao diretor e ator Rob Reiner, que foi encontrado morto no ano passado em sua casa em Los Angeles ao lado da esposa.

A cerimônia também teve uma homenagem emocionante à falecida lenda do country Dolly Parton, conduzida por Reba McEntire, que cantou “Appalachian Memories”.

pr/lbf/fp