Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Veja, a seguir, os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– EUA diz que pode “neutralizar” ilha de Kharg –

A Casa Branca afirmou nesta sexta-feira (20) que os Estados Unidos podem “neutralizar” quando quiserem a ilha iraniana de Kharg, no estreito de Ormuz, “se o presidente der a ordem”.

Dessa ilha, situada a cerca de trinta quilômetros da costa iraniana, partem aproximadamente 90% das exportações de petróleo bruto do Irã.

– Exército dos EUA enviará mais tropas, segundo a imprensa –

O Exército dos Estados Unidos enviará ao Oriente Médio tropas adicionais, pertencentes ao corpo de Fuzileiros Navais, segundo meios de comunicação locais.

Isso pode indicar uma possível operação terrestre no Irã após três semanas de guerra.

– Missão da Otan abandona o Iraque –

A missão não combatente da Aliança Atlântica no Iraque foi completamente redistribuída para a Europa. O último contingente deixou o Oriente Médio nesta sexta-feira.

– Mojtaba Khamenei afirma que “o inimigo” foi “derrotado” –

“Neste momento, graças à unidade especial que foi forjada entre vocês, nossos compatriotas, apesar de todas as diferenças de origem religiosa, intelectual, cultural e política, o inimigo foi derrotado”, declarou o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, em uma mensagem escrita para marcar o Nowruz, o Ano Novo persa.

Mojtaba Khamenei ainda não foi visto em público desde que sucedeu seu pai, Ali Khamenei, que foi morto em um ataque aéreo no primeiro dia da guerra.

Em sua mensagem, o líder supremo também negou que as forças armadas iranianas ou seus aliados na região tenham atacado Turquia e Omã.

– Explosões em Teerã no Ano Novo persa –

Diversas explosões abalaram Teerã justamente quando os iranianos celebravam o Nowruz, informou um jornalista da AFP, acrescentando que as explosões vieram do leste e do norte da capital.

– Hezbollah anuncia ataques no sul do Líbano –

O movimento pró-Irã libanês Hezbollah reivindicou a autoria de um ataque a soldados israelenses em seis vilarejos no sul do Líbano, onde as forças israelenses vêm realizando uma incursão terrestre há vários dias.

– Explosão perto da muralha da Cidade Velha de Jerusalém –

Uma explosão abriu uma cratera em uma encosta da Cidade Velha de Jerusalém, perto da muralha e de locais sagrados, espalhando destroços por uma estrada.

No interior das muralhas otomanas, o projétil caiu no bairro judeu, a apenas algumas centenas de metros da Esplanada das Mesquitas e da mesquita de Al Aqsa, o terceiro lugar sagrado do islã, mas também do Muro das Lamentações, o local mais sagrado onde os judeus estão autorizados a rezar, e da basílica do Santo Sepulcro.

“Isto não é um impacto direto, mas um estilhaço”, afirmou um policial.

– Londres adverte o Irã contra qualquer ataque às bases britânicas –

A ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, alertou o Irã contra qualquer ataque “direto” às suas bases ou interesses, em uma conversa por telefone com seu homólogo da República Islâmica, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.

– Israel diz que matou outro alto cargo da milícia Basij –

O Exército israelense afirmou ter matado o chefe do departamento de Inteligência da milícia paramilitar Basij, em um bombardeio em Teerã.

– Hezbollah nega presença nos Emirados –

O Hezbollah negou ter qualquer presença nos Emirados Árabes Unidos, após as autoridades de Abu Dhabi anunciarem a prisão de pelo menos cinco membros de uma “rede terrorista” ligada ao movimento libanês pró-Irã.

– China convida França a “trabalhar juntos” para buscar solução ao conflito –

“Apesar das dificuldades, o caminho certo para sair da crise continua sendo o diálogo e a negociação. China e França devem trabalhar juntas para esse fim”, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em conversa por telefone com Emmanuel Bonne, assessor diplomático do presidente francês, Emmanuel Macron.

– Trump chama aliados da Otan de “covardes” –

O presidente americano, Donald Trump, chamou de “covardes” os aliados dos Estados Unidos na Otan por não quererem se envolver militarmente para controlar a rota marítima do Estreito de Ormuz.

“COVARDES, E NÓS LEMBRAREMOS!”, publicou em sua plataforma Truth Social.

– Membro do Fed alerta para risco de inflação –

“Desde o momento em que o Estreito de Ormuz foi fechado, a situação faz prever que este será um conflito muito mais prolongado e que os preços do petróleo vão permanecer altos por mais tempo”, explicou o membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Christopher Waller.

– Irã ameaça autoridades dos EUA e Israel –

O exército do Irã ameaçou perseguir autoridades e comandantes militares dos Estados Unidos e de Israel mesmo quando estivessem de férias ou em locais de lazer.

“Estamos de olho em seus oficiais e comandantes covardes, pilotos e soldados malignos”, disse o porta-voz militar Abolfazl Shekarchi, citado pela televisão estatal.

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