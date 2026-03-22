Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Netanyahu promete atacar cada dirigente do Irã –

Israel atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante visita a um local atingido por um míssil iraniano.

“Vamos atrás do regime […] E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos”, declarou à imprensa entre os escombros.

– “Consternação” do papa –

“Continuo acompanhando com consternação a situação no Oriente Médio, assim como em outras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência”, disse o papa Leão XIV após a oração do Ângelus.

“A morte e a dor provocadas por essas guerras são um escândalo para toda a família humana e um grito diante de Deus”, prosseguiu.

– “Fase perigosa” da guerra, segundo a OMS –

A guerra no Oriente Médio entrou em uma “fase perigosa” com os ataques nas proximidades de instalações nucleares no Irã e em Israel, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Os ataques contra instalações nucleares constituem uma ameaça crescente para a saúde pública e a segurança ambiental”, afirmou no X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Irã lançou 400 mísseis contra Israel –

O Irã lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais 92% foram interceptados, informou um porta-voz do exército israelense.

Desde 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, a república islâmica “lançou mais de 400 mísseis balísticos” contra Israel, indicou Nadav Shoshani, com “quatro impactos diretos”.

– Exército israelense destruirá mais pontes no Líbano –

O exército israelense recebeu ordem para destruir “todas as pontes” do sul do Líbano que sejam usadas para fins “terroristas”, afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz.

“O primeiro-ministro e eu ordenamos o Tsahal [exército israelense] que destrua imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani que são usadas para atividades terroristas, a fim de impedir a passagem […] do Hezbollah e de armas para o sul”, disse Katz.

– Ataque libanês mata um no norte de Israel –

Uma pessoa foi morta no norte de Israel por um foguete lançado a partir do Líbano, anunciaram socorristas e o exército israelenses. O ataque foi reivindicado pelo movimento pró-iraniano Hezbollah.

– Oito ataques contra centro americano no aeroporto de Bagdá –

Um centro diplomático e logístico dos Estados Unidos no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, foi atacado oito vezes durante a noite, informou um responsável pela segurança iraquiana.

– Três mísseis atingem a capital da Arábia Saudita –

Três mísseis balísticos foram detectados perto de Riad, a capital da Arábia Saudita, indicou o Ministério da Defesa. “Um míssil foi interceptado e os outros dois caíram em áreas desabitadas”, afirmou um porta-voz nas redes sociais.

– Trump dá ultimato ao Irã para reabrir o estreito de Ormuz –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 48 horas ao Irã para abrir o estreito de Ormuz ao tráfego marítimo sob ameaça de destruir suas centrais elétricas.

“Se o Irã não ABRIR TOTALMENTE, SEM AMEAÇAS, o estreito de Ormuz no prazo de 48 HORAS a partir deste exato momento, os Estados Unidos atacarão e acabarão com suas diversas CENTRAIS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!”, publicou no Truth Social.

– Irã responde a Trump e ameaça atacar instalações energéticas do Golfo –

O exército iraniano alertou que atacará as infraestruturas energéticas e de dessalinização da região do Golfo após a ameaça do presidente americano de destruir centrais elétricas.

Se atacarem suas instalações, “todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização pertencentes aos Estados Unidos” na região serão atacadas, declarou o porta-voz de Khatam al Anbiya, o comando operacional do exército do Irã, em comunicado à agência Fars.

– Mísseis iranianos deixam 100 feridos no sul de Israel –

Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas na noite de sábado na cidade de Arad, no sul de Israel, após um ataque iraniano, segundo o último balanço dos serviços de resgate.

Pouco antes, a cidade de Dimona, que abriga instalações nucleares, também foi atingida por um míssil. As equipes de socorro israelenses relataram cerca de 30 feridos nessa cidade.

O Irã reivindicou o lançamento em “resposta” ao ataque “inimigo” contra o complexo nuclear de Natanz, no centro do país.

Oficialmente, a planta de Dimona, no deserto de Neguev, é um centro de pesquisa nuclear, mas segundo a imprensa estrangeira, o local participou da fabricação de armas atômicas nas últimas décadas.

bur-al/pc/ic