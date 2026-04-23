Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

5 minutos

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Líbano acusa Israel de crime de guerra após morte de jornalista –

O presidente e o primeiro-ministro do Líbano acusaram Israel de cometer um crime de guerra, depois que um bombardeio matou Amal Khalil, uma jornalista libanesa de 42 anos, no sul do país.

“Israel ataca deliberadamente jornalistas para ocultar a verdade sobre seus crimes contra o Líbano”, afirmou o presidente Joseph Aoun em um comunicado no qual denunciava “crimes de guerra”.

O primeiro-ministro Nawaf Salam escreveu no X que “atacar jornalistas e dificultar o acesso das equipes de resgate constitui um crime de guerra”.

– Preço do petróleo em alta com pessimismo sobre Ormuz –

Os preços do petróleo sobem nesta quinta-feira, com o mercado cada vez menos otimista sobre uma resolução rápida para o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Às 9h55 GMT (6h55 Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, subia 2,02%, a 103,97 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em maio, avançava 2,07%, a 94,88 dólares.

– Irã recebe primeiros pagamentos do pedágio em Ormuz –

O Irã recebeu os primeiros pagamentos procedentes do pedágio que impôs no estratégico Estreito de Ormuz durante a guerra com Estados Unidos e Israel.

“As primeiras receitas obtidas com o pedágio do Estreito de Ormuz foram depositadas na conta do Banco Central”, afirmou o vice-presidente do Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, segundo a agência de notícias Tasnim.

– Enviado de Trump quer substituir o Irã pela Itália na Copa do Mundo –

Um emissário de Donald Trump pediu à Fifa que substitua o Irã pela Itália na Copa do Mundo, informou o jornal Financial Times, enquanto a guerra provoca dúvidas sobre a participação iraniana.

Paolo Zampolli confirmou ao FT que havia sugerido o cenário improvável ao presidente dos Estados Unidos e a Gianni Infantino, presidente da Fifa. Nas últimas semanas, Infantino assegurou que o Irã disputará a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho.

– Pentágono calcula que retirar minas de Ormuz levaria seis meses –

A retirada de minas do Estreito de Ormuz pode levar quase seis meses, período em que haverá um impacto na distribuição global de combustíveis, afirmou o Pentágono em uma apresentação confidencial ao Congresso dos Estados Unidos, segundo o jornal Washington Post.

– EUA ordenam retorno de 31 navios –

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que “ordenou o retorno de 31 navios” como parte do “bloqueio contra o Irã”.

Segundo uma mensagem na rede social X, “a maioria dos navios cumpriu as instruções dos Estados Unidos”.

– Irã executa homem por colaboração com Israel –

O Irã enforcou um homem considerado culpado de pertencer a um grupo opositor proibido e de colaborar com Israel, anunciou o Poder Judiciário.

O homem havia sido condenado por integrar o grupo Organização dos Mujahedines do Povo (MEK) e por “colaboração com o serviço de espionagem do regime israelense”.

– Panamá confirma apreensão de navio com bandeira do país em Ormuz –

O governo do Panamá confirmou na quarta-feira que um dos dois navios apreendidos pelas forças navais do Irã no Estreito de Ormuz é de bandeira panamenha e qualificou o ato como um “grave atentado” contra a segurança marítima, que constitui “uma escalada desnecessária” das tensões na região.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou que suas forças navais interceptaram “dois navios infratores” que tentavam atravessar a importante passagem para o trânsito mundial de hidrocarbonetos e que os conduziram até suas costas.

– Trump afirma que Irã desistiu de executar oito mulheres –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, a seu pedido, as autoridades iranianas desistiram de executar oito mulheres manifestantes. Ele garantiu que quatro seriam libertadas imediatamente e as outras quatro seriam condenadas a um mês de prisão.

A Justiça iraniana acusou Trump de divulgar “informações falsas” sobre as iranianas. Teerã negou na terça-feira que várias mulheres estivessem ameaçadas de pena de morte.

burs-cn/ahg/pb/ahg/fp