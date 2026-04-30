Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Esses são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Bloqueio dos EUA ao Irã, “condenado ao fracasso” –

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos seus portos causará perturbações no Golfo, mas não conseguirá alcançar seu objetivo.

“Qualquer tentativa de impor um bloqueio marítimo ou restrições é contrária ao direito internacional (…) e está fadada ao fracasso”, disse Pezeshkian em um comunicado.

– Washington não descarta ideia de uma coalizão para Ormuz –

O governo dos Estados Unidos solicitou às suas embaixadas que tentem persuadir aliados a aderir a uma coalizão internacional encarregada de garantir a segurança no Estreito de Ormuz, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.

Citando um telegrama do Departamento de Estado, o jornal relatou a existência de uma proposta batizada de “Mecanismo de Liberdade Marítima”, segundo a qual uma coalizão liderada pelos EUA compartilharia informações de inteligência, coordenaria ações diplomáticas e imporia sanções.

– Washington estuda novas operações contra Irã, segundo Axios –

Segundo o veículo Axios, que cita fontes próximas ao assunto, o presidente Donald Trump será informado nesta quinta-feira sobre possíveis novas operações militares contra o Irã.

Essas operações incluiriam uma onda de bombardeios contra infraestruturas e a possibilidade de assumir o controle do Estreito de Ormuz, talvez com a participação de forças terrestres.

– Preços do petróleo disparam –

Os preços do petróleo dispararam mais uma vez nesta quinta-feira, com o Brent do Mar do Norte subindo 7,5% e chegando a ultrapassar os US$ 126 por barril na Ásia, em meio à perspectiva de um bloqueio prolongado do Estreito de Ormuz.

Por volta das 06h30 GMT (03h30 em Brasília), o preço do West Texas Intermediate (WTI), a referência para o mercado americano, subiu 3,13%, atingindo US$ 110,23 por barril.

No mesmo horário, o Brent do Mar do Norte, a referência internacional, avançou 5,39%, situando-se em US$ 124,39 por barril.

– Bloqueio é “altamente eficaz”, diz exército dos EUA –

Ao todo, até o momento, 42 embarcações que tentavam “violar o bloqueio” dos Estados Unidos aos portos iranianos foram interceptadas, e 41 petroleiros não conseguiram deixar a República Islâmica, afirmou o almirante Brad Cooper, comandante americano para o Oriente Médio, enfatizando que o cerco naval imposto por Washington é “altamente eficaz”.

– Trump avalia redução das forças americanas na Alemanha –

Donald Trump afirmou na quarta-feira que considera reduzir as forças armadas dos EUA mobilizadas na Alemanha, após conversas tensas com o chefe de governo do país a respeito do conflito no Irã.

“Uma decisão será tomada muito em breve”, escreveu o magnata republicano em sua plataforma Truth Social, depois que Friedrich Merz afirmou que “os americanos visivelmente não têm nenhuma estratégia” em relação ao Irã.

– Guarda Revolucionária “não tem lugar” no Canadá –

A Guarda Revolucionária, exército ideológico de Teerã, “não tem lugar” no Canadá, afirmou Ottawa na quarta-feira, após dirigentes da Federação Iraniana de Futebol cancelarem sua participação em um congresso da Fifa, alegando “insultos” por parte da polícia de imigração canadense.

Segundo a mídia iraniana, o presidente e o secretário-geral da federação deixaram o Canadá devido ao comportamento insultuoso da polícia de imigração em sua chegada ao aeroporto de Toronto.

– Hegseth na mira dos congressistas americanos –

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, enfrentou duras críticas de congressistas democratas na quarta-feira, em sua primeira aparição parlamentar desde o início da guerra no Irã, que ele estimou ter custado cerca de 25 bilhões de dólares até o momento.

– Putin adverte Trump contra retomada de hostilidades no Oriente Médio –

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou seu homólogo americano, Donald Trump, em um telefonema, sobre as “consequências inevitáveis e extremamente prejudiciais não apenas para o Irã e seus vizinhos, mas também para toda a comunidade internacional” que uma nova ação militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã teria, disse seu assessor diplomático, Yuri Ushakov.

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