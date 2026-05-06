Adolescente abre fogo em escola no Acre e deixa dois mortos
Um adolescente abriu fogo nesta terça-feira (5) em um colégio no Acre e matou duas funcionárias, além de ferir uma terceira e um aluno, informaram as autoridades.
O ataque ocorreu à tarde no Instituto São José, uma escola conveniada ao Estado em Rio Branco, e um menor de 13 anos foi detido pela polícia, informou o governo do Acre em comunicado.
As feridas foram levadas a um hospital. Uma delas é uma menina de 11 anos que recebeu um tiro na perna.
O adolescente entrou na escola e efetuou vários disparos em um corredor que dá acesso à direção, explicou a jornalistas o tenente-coronel Felipe Russo, da Polícia Militar do Acre.
Ele acrescentou que o jovem conseguiu entrar no prédio sem dificuldade por ser aluno da instituição e que se entregou após o ataque.
Também foi detido o padrasto do adolescente, proprietário da pistola calibre .380 utilizada no tiroteio.
A polícia identificou outros estudantes que supostamente tinham conhecimento prévio do que iria acontecer e que poderiam ter colaborado com o autor do ataque, detalhou Russo.
Eduardo Rodrigues Cavalcante, que trabalha como recepcionista no hotel Inácio Palace, ao lado da escola, contou à AFP que, quando o ataque começou, alguns alunos tentaram pular um muro que separa a escola do hotel.
“Só que o muro tem seis metros (…) e somente um conseguiu pular. Ele pulou e se abrigou aqui no hotel. O resto ficou no telhado da escola tentando correr”, relatou por telefone o trabalhador de 19 anos.
Ele acrescentou que ouviu os tiros e “muita gritaria”.
Imagens divulgadas por um veículo local mostraram uma mulher sendo retirada em uma maca, além de cenas de desespero de pessoas chorando e se abraçando do lado de fora da escola, onde a polícia foi mobilizada.
A Polícia Civil do Acre abriu uma investigação para esclarecer os motivos e estabelecer responsabilidades.
– Aulas suspensas –
“Diante da tragédia, o Estado manifesta profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio”, disse o governo em comunicado.
Equipes de apoio psicológico foram mobilizadas para oferecer suporte a alunos e professores, acrescentou.
Como parte do protocolo de segurança, as aulas foram suspensas por três dias em todas as instituições de ensino do estado.
O Brasil registrou nos últimos anos diversos ataques em instituições de ensino que deixaram dezenas de vítimas fatais.
Em setembro do ano passado, dois adolescentes foram mortos a tiros e três menores ficaram feridos em uma escola no Ceará.
Em outubro de 2023, um tiroteio em uma escola de São Paulo deixou uma estudante de 17 anos morta e três feridos.
Pouco antes, naquele mesmo mês, um adolescente havia sido morto e outros três ficaram feridos em um ataque com faca na saída de uma escola de Minas Gerais.
Em abril de 2023, no ataque mais letal daquele ano, um homem de 25 anos entrou em uma creche em Santa Catarina e matou quatro crianças de 3 a 7 anos com um machado.
ll/ffb/cr/am