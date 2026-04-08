Al Jazeera condena morte de jornalista em bombardeio na Faixa de Gaza

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A rede de TV Al Jazeera condenou nesta quarta-feira (8) a morte de um de seus repórteres em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, e afirmou que se tratou de “um crime deliberado”.

Mais cedo, a emissora do Catar havia noticiado a morte do jornalista Mohammed Wishah no território palestino, após um drone israelense atingir seu automóvel nesta quarta-feira.

“A Al Jazeera Media Network condena fortemente o crime hediondo de atacar e matar o correspondente da Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, após um ataque ao veículo em que ele estava no oeste da Faixa de Gaza”, expressou a emissora, a qual afirmou que o “assassinato não foi um ato aleatório, e sim um crime deliberado e seletivo, com o intuito de intimidar jornalistas”.

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