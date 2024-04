Alphabet, controladora do Google, anuncia 1º dividendo no valor de US$0,20 por ação

1 minuto

(Reuters) – A Alphabet anunciou seu primeiro dividendo de 0,20 dólar por ação nesta quinta-feira, com a controladora do Google retornando dinheiro aos acionistas em um momento em que tem gastado bilhões de dólares em data centers para alcançar seus concorrentes em inteligência artificial (IA) generativa.

As ações da empresa subiam quase 13% nas negociações pós-mercado.

A Alphabet também informou que autorizou a recompra de até 70 bilhões de dólares adicionais em ações Classe A e Classe C da companhia.

A empresa também superou as estimativas de Wall Street para sua receita do primeiro trimestre, impulsionada pela crescente demanda por seus serviços em nuvem, diante de uma crescente adoção da tecnologia de IA e gastos constantes com publicidade.

A receita da Alphabet somou 80,54 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, contra estimativas de 78,59 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG.

A receita do Google Cloud, por sua vez, subiu 28% no período, com impulso de um “boom” em ferramentas de IA generativa que dependem dos serviços em nuvem para fornecer a tecnologia aos clientes.

Segundo investidores e especialistas, os serviços em nuvem do Google são atrativos às startups que desenvolvem tecnologia de IA generativa dado o seu preço e a facilidade de integração com outras ferramentas.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)