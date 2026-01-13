The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Argentina registra em 2025 seu menor nível de inflação em 8 anos: 31,5%

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A inflação em 2025 na Argentina foi de 31,5%, seu nível mais baixo em oito anos, informou o instituto público de estatísticas (Indec) nesta terça-feira (13).

Em dezembro, os preços subiram 2,8% na medição mês a mês, seguindo uma tendência de alta iniciada em junho.

Os maiores aumentos no último mês do ano foram registrados em setores como transporte, habitação e nas tarifas de serviços como o fornecimento de água e gás.

Mas o resultado global do ano foi o menor desde 2017, quando a inflação foi de 24,8%, durante o governo de Mauricio Macri.

Trata-se de uma boa notícia para o presidente Javier Milei, conhecido globalmente por seu ajuste fiscal draconiano e seu empenho a cortar o gasto público para frear o aumento descontrolado de preços que historicamente tem afetado os argentinos.

“O programa de estabilização baseado no superávit fiscal, no controle estrito da quantidade de dinheiro e na capitalização do Banco Central continuarão sendo os pilares para seguir com o processo de desinflação”, escreveu na rede X o ministro da Economia, Luis Caputo, ao exaltar a cifra como uma “conquista extraordinária”.

“Toto [apelido de Caputo], o maior”, escreveu Milei ao republicar o comentário de seu ministro.

Ao assumir o comando da Argentina em dezembro de 2023, Milei desvalorizou o peso em mais de 50% e acionou a “motosserra” com a qual reduziu gastos e congelou orçamentos.

Assim, conseguiu fechar 2024 com 117,8% de inflação, quase metade dos 211,4% registrados no ano anterior.

lm/mr/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR