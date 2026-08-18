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Ataque israelense deixa ao menos 6 mortos na Cidade de Gaza

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2 minutos

As autoridades de saúde de Gaza relataram, nesta terça-feira (18), que um bombardeio israelense matou seis pessoas no porto da Cidade de Gaza e feriu outras doze, enquanto o Exército israelense afirma ter como alvo vários comandantes do Hamas.

Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, disse à AFP que pelo menos seis pessoas morreram, “incluindo uma criança”, e que “um grande número ficou ferido em decorrência de um ataque israelense contra barracas de pessoas deslocadas no porto de Gaza”.

O hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, informou ter recebido cinco corpos e 13 feridos, um dos quais morreu posteriormente. 

Por sua vez, o Exército israelense alegou ter realizado um “ataque aéreo de precisão” contra “vários comandantes do Hamas” que “planejavam ataques terroristas contra as forças armadas que operam na Faixa de Gaza”.

Segundo a imprensa israelense, o exército do país reduziu suas operações na Faixa de Gaza nos últimos dias devido à pressão dos Estados Unidos. Realizou apenas ataques para eliminar ameaças iminentes contra suas tropas ou para matar indivíduos envolvidos no ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

O ataque ocorreu um dia depois de o enviado da Casa Branca, Jared Kushner, se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que reiterou que o Exército israelense só se retirará de Gaza quando o Hamas estiver completamente desarmado.

O grupo islamista palestino, cujo líder, Khalil al-Hayya, se reuniu com Kushner no domingo no Egito, declarou seu compromisso com o plano de paz mediado pelos EUA e exigiu que o governo americano pressione Netanyahu a implementá-lo.

 

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