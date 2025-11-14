Ataque russo contra Kiev deixa quatro mortos e mais de 20 feridos

Quatro pessoas morreram e pelo menos 24 ficaram feridas nesta sexta-feira (14) durante um ataque em larga escala que atingiu a maioria dos distritos da capital da Ucrânia, informaram o presidente Volodimir Zelensky e as autoridades locais.

“Quatro pessoas morreram (…) foram usados quase 430 drones e 18 mísseis”, afirmou Zelensky, que acusou a Rússia de um “ataque deliberadamente calculado, que pretendia provocar o máximo de dano às pessoas e à infraestrutura civil”.

Por sua vez, a Rússia anunciou que derrubou mais de 200 drones ucranianos em seu território.

A Rússia, que iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em 2022, intensificou os ataques contra Kiev nos últimos meses, visando especialmente instalações energéticas, sistemas ferroviários e áreas residenciais.

“Os russos estão atacando edifícios residenciais. Há muitos prédios altos atingidos em toda Kiev, quase em todos os distritos”, disse o comandante da administração militar da cidade, Timur Tkatchenko.

A polícia de Kiev informou no Telegram “a morte de uma idosa no distrito de Desnianski e 24 feridos, incluindo uma mulher grávida e uma criança de 10 anos”.

Jornalistas da AFP viram balas traçantes utilizadas contra drones e o acionamento de vários sistemas antimísseis.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, reportou um “ataque inimigo maciço” e afirmou que as forças de defesa aérea estavam em funcionamento.

“Algumas seções das redes de calefação foram danificadas”, afirmou, e alguns edifícios do distrito de Desnianskyi ficaram temporalmente sem fornecimento desse serviço.

Klitschko reportou incêndios e danos a edifícios em vários bairros. Ele disse que cortes de água e eletricidade são esperados.

As forças russas avançam há meses pelo leste da Ucrânia, tentando tomar o controle das regiões administrativas de Donetsk e Luhansk.

A Ucrânia, por sua vez, intensificou as ações contra as infraestruturas russas e tentou atacar além da linha de frente.

Segundo as autoridades regionais russas, os ataques ucranianos provocaram um incêndio, já controlado, na refinaria de petróleo de Sheskharis, uma das maiores da Rússia, localizada na cidade portuária de Novorossisk, no Mar Negro.

Além disso, três membros da tripulação de um navio civil ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados.

