Ataques russos a postos de gasolina em Kiev deixam 2 mortos

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Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas nesta sexta-feira (11) em uma série de ataques com drones russos contra vários postos de gasolina em Kiev, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Ao longo do dia, os russos atacaram deliberadamente postos de gasolina em Kiev”, denunciou o presidente na rede social X.

“Só hoje, e exclusivamente como resultado desses ataques, duas pessoas morreram”, acrescentou.

Zelensky também indicou que um socorrista ficou ferido em um bombardeio no mesmo local logo após o primeiro ataque. Essa tática pode constituir um crime de guerra quando tem como alvo civis.

Drones russos atacaram dois postos de gasolina da rede Ukrnafta em Kiev “simultaneamente” na manhã desta sexta-feira, informou o diretor da Ukrnafta, Bogdan Kukura, no Facebook.

“Não há objetivo militar nesses ataques. É terrorismo contra a população civil”, afirmou.

Sua mensagem foi acompanhada por vídeos que mostram equipes de emergência em postos de gasolina gravemente danificados, de onde subiam colunas de fumaça.

Ataques russos a postos de gasolina ucranianos são frequentes em regiões próximas às linhas de frente.

O presidente ucraniano também denunciou a “escalada” da Rússia, que nas últimas semanas intensificou o uso de drones com propulsão de reatores para atacar a capital.

Essas aeronaves, capazes de voar a altitudes de até 5 quilômetros e velocidades entre 400 e 600 quilômetros por hora, atacam depósitos de grandes redes varejistas e centros de logística dia e noite.

“O principal objetivo desses ataques é paralisar a atividade econômica e dificultar ao máximo o transporte e a distribuição de qualquer tipo de mercadoria”, disse Igor Kozi, especialista militar do Instituto para a Cooperação Euro-Atlântica, em entrevista ao canal de televisão pública Kyiv24.

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