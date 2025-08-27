The Swiss voice in the world since 1935

Atirador é ‘controlado’ após ataque em escola dos EUA, afirmam autoridades

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A polícia americana reportou, na manhã desta quarta-feira (27), um ataque a tiros em uma escola católica em Mineápolis, no estado americano de Minnesota, onde as autoridades afirmaram que o atirador foi “controlado”.

Segundo a imprensa local, ao menos duas pessoas morreram e haveria uma dúzia de feridos, incluindo crianças. Mais cedo, veículos de comunicação, citando fontes policias, tinham noticiado que o autor do ataque estava morto. 

“Fui informado sobre um ataque a tiros na escola católica Annunciation e continuarei trazendo atualizações à medida que obtivermos mais informações”, escreveu o governador de Minnesota, Tim Walz, no X.

A escola fica junto de uma igreja no sul desta cidade do Meio Oeste do país.

Imagens ao vivo mostraram vários pais levando seus filhos pequenos da escola, em meio a um importante dispositivo de emergência.

“Estamos tirando nossas crianças do prédio”, disse à AFP uma pessoa presente na escola, contactada por telefone.

A conta oficial da cidade de Mineápolis no X informou que “o atirador foi controlado e não há uma ameaça ativa para a comunidade neste momento”.

A postagem recomendou às pessoas “se manterem afastadas do local para permitir que o pessoal de emergência ajude as vítimas”, sem especificar seu número ou a gravidade de seus ferimentos.

“Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi arruinada por este horrível ato de violência”, disse Walz, sem dar detalhes sobre possíveis vítimas.

O presidente americano, Donald Trump, publicou em sua rede, Truth Social, ter sido informado do “ataque trágico” e que o FBI (polícia federal americana) estava no local.

“A Casa Branca continuará monitorando esta situação terrível. Por favor, juntem-se a mim em oração por todos os envolvidos!”, acrescentou o presidente.

A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país, no retorno dos estudantes das férias de verão.

des/ksb/mel/mar/dd/aa/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR