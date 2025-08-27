Atirador é ‘controlado’ após ataque em escola dos EUA, afirmam autoridades

afp_tickers

2 minutos

A polícia americana reportou, na manhã desta quarta-feira (27), um ataque a tiros em uma escola católica em Mineápolis, no estado americano de Minnesota, onde as autoridades afirmaram que o atirador foi “controlado”.

Segundo a imprensa local, ao menos duas pessoas morreram e haveria uma dúzia de feridos, incluindo crianças. Mais cedo, veículos de comunicação, citando fontes policias, tinham noticiado que o autor do ataque estava morto.

“Fui informado sobre um ataque a tiros na escola católica Annunciation e continuarei trazendo atualizações à medida que obtivermos mais informações”, escreveu o governador de Minnesota, Tim Walz, no X.

A escola fica junto de uma igreja no sul desta cidade do Meio Oeste do país.

Imagens ao vivo mostraram vários pais levando seus filhos pequenos da escola, em meio a um importante dispositivo de emergência.

“Estamos tirando nossas crianças do prédio”, disse à AFP uma pessoa presente na escola, contactada por telefone.

A conta oficial da cidade de Mineápolis no X informou que “o atirador foi controlado e não há uma ameaça ativa para a comunidade neste momento”.

A postagem recomendou às pessoas “se manterem afastadas do local para permitir que o pessoal de emergência ajude as vítimas”, sem especificar seu número ou a gravidade de seus ferimentos.

“Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi arruinada por este horrível ato de violência”, disse Walz, sem dar detalhes sobre possíveis vítimas.

O presidente americano, Donald Trump, publicou em sua rede, Truth Social, ter sido informado do “ataque trágico” e que o FBI (polícia federal americana) estava no local.

“A Casa Branca continuará monitorando esta situação terrível. Por favor, juntem-se a mim em oração por todos os envolvidos!”, acrescentou o presidente.

A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país, no retorno dos estudantes das férias de verão.

des/ksb/mel/mar/dd/aa/mvv