Atirador do Texas havia expressado ‘sentimentos a favor do regime iraniano’

O agressor que matou a tiros duas pessoas e feriu outras 14 na madrugada deste domingo (1º) em Austin, a capital do Texas, nos Estados Unidos, havia expressado “sentimentos a favor do regime iraniano” nas redes sociais, informou o SITE Intelligence Group.

A organização, que monitora grupos jihadistas, identificou o atirador, morto pela polícia, como Ndiaga Diagne, um cidadão americano de origem senegalesa.

Chip Roy, um legislador republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, publicou na rede social X uma foto do atirador na qual ele aparece segurando um rifle e vestindo um moletom com a inscrição “Property of Allah [Propriedade de Alá]”.

O SITE disse que Diagne havia expressado “sentimentos a favor do regime iraniano e ódio às lideranças israelense e americana” no Facebook desde 2017, e que tinha publicado uma foto sua segurando o que parece ser um rifle de assalto.

O agente especial do FBI Alex Doran disse mais cedo a jornalistas que havia “indícios relacionados ao indivíduo e em seu veículo que apontam para um possível vínculo com o terrorismo”.

“Por ora, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo”, afirmou Doran.

O Grupo Conjunto de Combate ao Terrorismo do FBI participa das investigações junto com as autoridades locais.

O ataque a tiros aconteceu em meio ao aumento das medidas de segurança em muitas cidades americanas após o início da ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã, na qual morreu o líder supremo da república islâmica, Ali Khamenei, junto com outros altos funcionários.

A chefe da polícia de Austin, Lisa Davis, disse que o atirador em Austin foi morto por agentes que responderam com rapidez ao ataque, que aconteceu por volta das 2h locais (5h em Brasília) em uma região de bares em Austin.

Os policiais “se depararam com um indivíduo armado e três de nossos agentes responderam aos disparos, matando o suspeito”, indicou Davis.

A chefe policial indicou que o homem armado abriu fogo primeiro com uma pistola de seu carro contra os clientes do estabelecimento Buford’s Backyard Beer Garden, no centro de Austin.

Em seguida, estacionou o veículo, saiu com um rifle e começou a atirar contra as pessoas que passavam por ali, explicou Davis.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que estava reforçando a segurança em instalações de energia, portos e ao longo da fronteira entre Estados Unidos e México.

“Para quem pensa que pode explorar o atual conflito no Oriente Médio para ameaçar os texanos ou nossa infraestrutura crítica, que entendam claramente: o Texas responderá com força decisiva e esmagadora para proteger o nosso estado”, disse Abbott em comunicado.

