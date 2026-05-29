The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Autoridades divergem em meio a protestos em centro de detenção nos EUA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Autoridades do estado de Nova Jersey anunciaram nesta sexta-feira (29) que vão assumir a segurança no entorno de um centro de detenção de imigrantes, após confrontos entre agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e manifestantes que criticam as condições dos detentos no local.

Vários dias de distúrbios em frente ao centro de detenção do ICE em Newark resultaram em diversas prisões, em meio a uma forte oposição à política linha-dura do governo americano. “Nossa polícia estadual assumirá as operações de segurança pública no entorno do Delaney Hall, em vez do ICE”, anunciou hoje a procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport.

A democrata Mikie Sherrill, governadora do estado, acrescentou: “Observamos um aumento do risco para a segurança pública nos arredores do Delaney Hall. Tornou-se inseguro, o que é totalmente inaceitável. Devemos fazer tudo o que pudermos para acalmar a situação agora. Não darei ao ICE pretexto para ampliar suas operações em nosso estado.”

Dezessete pessoas foram presas em confrontos com agentes federais nas últimas três noites, segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin. “Aproximadamente 100 manifestantes anti-ICE se reuniram ao redor das instalações do Delaney Hall. Eles morderam, chutaram e socaram os agentes das forças de ordem”, relatou o secretário, reclamando que a polícia estadual não foi enviada para ajudar os agentes do ICE.

Imagens divulgadas por veículos de imprensa americanos mostraram empurrões e confrontos entre manifestantes e policiais, que recorreram ao uso de spray de pimenta.

O Delaney Hall é um centro privado utilizado exclusivamente pelo ICE, com capacidade para cerca de mil detentos, e está em funcionamento desde 2025, coincidindo com a intensificação da campanha do governo Trump para deportar milhões de imigrantes em situação irregular.

Os distúrbios em frente ao Delaney Hall começaram após o início de uma greve de fome e de trabalho em protesto contra as condições de detenção.

Localizado na costa leste dos Estados Unidos, Nova Jersey é um dos chamados “estados santuário”, que restringem sua cooperação com as autoridades federais de imigração. Autoridades de Nova Jersey e o governo Trump estão envolvidos em disputas legais sobre medidas contra a imigração.

pel/pno/msp/mlm/dg/nn/mvl/vel/lb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR