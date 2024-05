Autoridades do Fed mantiveram confiança na desinflação na última reunião apesar de dúvidas, diz ata

reuters_tickers

1 minuto

Por Howard Schneider

(Reuters) – As autoridades do Federal Reserve indicaram em sua última reunião de política monetária que ainda acreditavam que as pressões sobre os preços diminuirão, ainda que lentamente, mesmo reconhecendo a decepção com as recentes leituras de inflação, de acordo com a ata da reunião de 30 de abril a 1º de maio do banco central dos Estados Unidos.

“Os participantes … destacaram que continuam a esperar que a inflação retornará a 2% no médio prazo”, disse a ata, mas que “a desinflação provavelmente levará mais tempo do que se pensava anteriormente”.

Embora a resposta da política monetária por enquanto “envolva a manutenção” da taxa de juros de referência do banco central em seu nível atual, a ata, divulgada nesta quarta-feira, também refletiu a discussão sobre possíveis novos aumentos.