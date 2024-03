BID aprova aumento de capital de US$3,5 bi para braço de investimentos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um aumento de capital de 3,5 bilhões de dólares para o BID Invest, seu braço do setor privado, disse o chefe do banco, Ilan Goldfajn, em um evento no domingo.

Com a injeção de capital, o tamanho do BID Invest dobrará nos próximos anos, disse Goldfajn, acrescentando que o banco terá mais poder para financiar projetos destinados a reduzir a pobreza e enfrentar as mudanças climáticas.

“Precisamos de mais recursos para enfrentar os desafios globais, e só o faremos com o setor privado”, disse Goldfajn.

O aumento de capital permitirá que o BID Invest amplie sua capacidade de canalizar recursos para a região para cerca de 19 bilhões de dólares por ano, em comparação com o valor aproximado atual de 8 bilhões de dólares, de acordo com um comunicado.

O conselho de governadores do BID também aprovou até 400 milhões de dólares para o BID Lab, seu braço de inovação e capital de risco.

Em conjunto, o novo capital, juntamente com os esforços de cada instituição para otimizar seus balanços patrimoniais, permitirá que o Grupo BID aumente sua capacidade de financiamento para até 112 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, segundo o comunicado.

“Nossa região enfrenta um desafio estrutural triplo de demandas sociais crescentes, recursos fiscais escassos e baixo crescimento, com os efeitos adicionais importantes da mudança climática”, disse Goldfajn, acrescentando que os novos recursos ajudarão a região a enfrentar esses desafios.

(Reportagem de Valentine Hilaire e Deisy Buitrago)