Biden anuncia perdão de mais US$ 4,5 bilhões em empréstimos estudantis

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (17) um novo perdão de empréstimos estudantis a funcionários públicos no valor de 4,5 bilhões de dólares (25 bilhões de reais), a pouco mais de duas semanas para as eleições.

A medida beneficia quase 60 mil pessoas em todo o país, segundo a Casa Branca, que destacou os esforços de Biden e da vice-presidente, Kamala Harris, para ampliar o perdão das dívidas desde que assumiram o poder.

Harris é a candidata do Partido Democrata para as eleições de 5 de novembro, quando enfrentará o ex-presidente republicano Donald Trump.

O anúncio ocorre no momento em que as famílias americanas enfrentam o aumento do custo de vida desde a pandemia de covid-19 e em que a economia é uma das maiores preocupações dos eleitores, segundo as pesquisas.

Biden afirmou em um comunicado que mais de um milhão de pessoas conseguiram cancelar suas dívidas no âmbito do programa de perdão de empréstimos por serviço público.

O programa, que apoia, entre outras categorias, professores e enfermeiras, permite o perdão de dívidas estudantis após 10 anos de serviço público e 10 anos de pagamento de parcelas.

“Mas, durante muito tempo, o governo não cumpriu seus compromissos e apenas 7 mil pessoas receberam o perdão”, disse Biden.

“Nunca vou parar de trabalhar para que o ensino superior seja acessível”, acrescentou.

Kamala Harris afirmou em um comunicado separado que o ensino superior “deve ser um caminho para oportunidades econômicas, não para uma vida de dívidas” e também prometeu continuar trabalhando para “aliviar o peso da dívida estudantil”.

Os americanos têm empréstimos estudantis que alcançam 1,6 trilhão de dólares e muitos pagam a dívida ao longo de décadas.

