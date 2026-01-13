Bolsa de Tóquio dispara com especulação sobre eleições

A Bolsa de Tóquio subiu mais de 3% na manhã desta terça-feira (13), diante da possibilidade de a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, convocar eleições antecipadas para aproveitar sua popularidade elevada.

O índice Nikkei subiu 3,37%, aos 53.691,09 pontos, nas negociações da manhã, acompanhando a alta de Wall Street.

Sanae assumiu em outubro como primeira-ministra, e seu governo tem um índice de aprovação de cerca de 70%. Mas o bloco legislativo conta com uma maioria apertada na câmara baixa do Parlamento, o que limita sua capacidade de promover uma agenda política ambiciosa.

“Se uma eleição na câmara baixa foi confirmada, poderíamos antecipar um impulso de compras renovado”, indicou a corretora Monex. “Isso porque é importante consolidar as bases do governo Takaichi.”

Primeira mulher chefe de governo do Japão, Sanae Takaichi considera dissolver a câmara baixa no início da sessão legislativa, no próximo dia 23, informaram na semana passada os jornais Yomiuri e Mainichi. Com isso, uma eleição poderia ser realizada em fevereiro, segundo o Yomiuri.

