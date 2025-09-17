Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por tentativa de golpe de Estado, foi diagnosticado com câncer de pele, anunciou seu médico nesta quarta-feira (17).

Bolsonaro, de 70 anos, tem “carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho, nem o mais agressivo, é intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias”, disse o médico Claudio Birolini a repórteres.

Pouco antes disso, o ex-presidente havia deixado o hospital onde estava internado desde a terça-feira em Brasília, observou um fotógrafo da AFP.

Bolsonaro foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, o hospital DF Star informou que Bolsonaro chegou ao hospital “desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial”.

“Exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal”, acrescentou.

Após ser tratado com hidratação e medicação intravenosa, seus sintomas melhoraram e o ex-presidente recebeu alta, anunciou o hospital posteriormente.

Ele continuará sob supervisão médica, prosseguiu.

O diagnóstico de câncer, no entanto, está relacionado aos exames que ele realizou no último domingo. “Das sete lesões, duas foram positivas” para carcinoma, disse Birolini. As lesões foram removidas.

Bolsonaro tem se queixado de problemas de saúde frequentes nos últimos meses, especialmente soluços e vômitos crônicos.

Alguns desses problemas decorrem da facada que levou no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) o considerou culpado de liderar uma organização criminosa para se manter no poder, após perder as eleições em 2022 para Lula.

Bolsonaro não compareceu às sessões finais do julgamento devido a problemas de saúde, segundo seus advogados.

