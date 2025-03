Bombeiros sul-coreanos mobilizam helicópteros para combater incêndios florestais

Bombeiros sul-coreanos mobilizaram helicópteros neste sábado (29) diante da reativação de um incêndio.

Mais de uma dúzia de incêndios devastaram o sudeste do país na semana passada, deixando 30 mortos e dezenas de feridos, de acordo com dados do governo.

As chuvas de quinta-feira ajudaram a conter os incêndios, que foram alimentados por ventos fortes e clima excepcionalmente seco na área.

No entanto, as chamas recuperaram força no início deste sábado na cidade de Andong, na devastada província de Gyeongsang do Norte. Isso forçou as autoridades a mobilizar oito helicópteros, disse um funcionário do serviço florestal à AFP.

“Parece que as brasas foram reacendidas um pouco”, explicou. “Planejamos enviar mais helicópteros para a área de Andong”, acrescentou.

No entanto, o principal incêndio dos últimos dias, no qual 26 das 30 vítimas morreram, foi extinto no dia anterior.

Estes são os piores incêndios registrados no país asiático, tanto em número de mortos quanto em área afetada, que ultrapassa 35 mil hectares queimados.

A maioria das vítimas são idosos, refletindo o problema do despovoamento e do envelhecimento nas áreas rurais da Coreia do Sul.

Quatro bombeiros e um piloto com mais de 70 anos também morreram depois que o helicóptero em que estavam caiu enquanto participavam dos esforços de combate ao incêndio.

Mais de 2.900 casas foram destruídas, assim como vários locais históricos, incluindo um templo budista de mil anos na cidade de Uiseong, que se acredita ter sido construído no século VII.

